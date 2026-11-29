Sigue en vivo lo mejor del partido.

Cartaginés vs Zeledón, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Cartaginés vs Zeledón, válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El equipo local sabe que logrando una victoria se asegurará ser líder de la tabla de posiciones, en tanto, la visita llega ya sin chances de nada por lo que juega para la estadística.

Cartaginés marcha segundo con 34 puntos, producto de once victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo de Amarini Villatoro viene de remontar para vencer 2-1 a Alajuelense como visitante y llega al cierre con una diferencia de gol de +13, frente al +18 de Saprissa. Después de recibir a los generaleños, los brumosos volverán a medirse con la Liga la próxima semana, esta vez en casa y por la ida de la final de la Copa Centroamericana.

Por su parte, Pérez Zeledón ocupa el último puesto con 11 puntos tras dos triunfos, cinco empates y diez derrotas. El conjunto de Ronald Gómez cayó 3-1 en casa ante Saprissa y perdió siete de sus últimos diez partidos. Los Guerreros del Sur no ganan desde el 5 de septiembre, cuando vencieron 3-2 a Herediano como visitantes. Repetir ese resultado en Cartago les daría tres puntos para la tabla acumulada, que definirá la permanencia al término del Clausura.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Zeledón hoy 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Cartaginés y Pérez Zeledón será el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Fello Meza y se podrá ver en vivo y en directo a través de Canal 6.

Alineaciones del Cartaginés vs Zeledón para la jornada 18, al momento

Cartaginés : Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós; Luis Flores, Mauricio Villalobos, Gian Morera, Manuel Morán; José González y Alonso Hernández. DT : Amarini Villatoro.

: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós; Luis Flores, Mauricio Villalobos, Gian Morera, Manuel Morán; José González y Alonso Hernández. : Amarini Villatoro. Pérez Zeledón: Miguel Ajú; Rawy Rodríguez, William Fernández, Manuel Aguilar, Mauricio Núñez; José Porras, Barlon Sequeira, Wilber Rentería, Joaquín Aguirre, Axel Amador; y José Alvarado. DT: Ronald Gómez.

Antecedentes del Cartaginés vs Zeledón y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cartaginés y Pérez Zeledón:

3 de agosto de 2026 | Pérez Zeledón 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Pérez Zeledón 3-1 Cartaginés | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 8 de febrero de 2026 | Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 24 de noviembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 18 de septiembre de 2025 | Cartaginés 1-1 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2025

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