Sevilla vs Barcelona en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 7 de la LaLiga 2026

El conjunto culé llega como líder del campeonato con paso perfecto, al sumar 18 puntos después de seis partidos disputados

Sevilla vs Barcelona, ¿dónde ver el partido? | Claro Sports

El Sevilla vs Barcelona será uno de los partidos más destacados de la jornada 7 de LaLiga 2026. El encuentro se disputará este sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y se podrá ver a través de Sky Sports y e el minuto a minuto de Claro Sports. El duelo será importante para ambos clubes, ya que Sevilla busca escalar posiciones en la clasificación y Barcelona pretende mantenerse en la cima del campeonato.

El Sevilla llega al duelo ante Barcelona después de un inicio positivo en LaLiga 2026-2027, con 13 puntos tras seis jornadas y ubicado en la cuarta posición de la clasificación. El equipo dirigido por Luis García Plaza suma cuatro victorias, un empate y una derrota, además de registrar nueve goles a favor y seis en contra. Su último resultado fue un triunfo por 0-1 ante Deportivo La Coruña, mientras que previamente venció 1-0 al Valencia.

Por su parte, el Barcelona llega como líder del campeonato con paso perfecto, al sumar 18 puntos después de seis partidos disputados. El conjunto de Hansi Flick acumula seis victorias consecutivas, con 28 goles anotados y seis recibidos, además de una racha ofensiva que incluye triunfos recientes ante Racing Santander (7-2), Levante (4-2) y Valencia (5-0).

Horario y dónde ver Sevilla vs Barcelona el partido de la jornada 7 de LaLiga 2026

El partido entre Sevilla y Barcelona correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2026 se disputará el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La transmisión del duelo estará disponible en México a través de Sky Sports, mientras que online podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Sevilla vs Barcelona

Las posibles alineaciones del encuentro toman como referencia los equipos titulares que Sevilla y Barcelona utilizaron en sus partidos más recientes de LaLiga 2026. Ambos entrenadores podrían realizar ajustes antes del inicio del compromiso.

Sevilla: Ørjan Nyland; Juanlu Sánchez, Loïc Badé, Kike Salas, Adrià Pedrosa; Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé; Dodi Lukebakio, Suso, Rubén Vargas; Isaac Romero.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Robert Lewandowski.

Every attack goes through him ✨ pic.twitter.com/cDPiBuP3Kj — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2026

Antecedentes y últimos resultados del Sevilla vs Barcelona en LaLiga

El duelo entre Sevilla y Barcelona cuenta con una historia amplia dentro del fútbol español. En los enfrentamientos recientes, el conjunto azulgrana ha conseguido resultados favorables ante el equipo andaluz, aunque el Sánchez-Pizjuán ha sido un escenario donde los locales han competido ante diferentes generaciones del cuadro catalán.

Barcelona 5-2 Sevilla | LaLiga 2025-26

Sevilla 4-1 Barcelona | LaLiga 2025-26

Sevilla 1-4 Barcelona | LaLiga 2024-25

Barcelona 5-1 Sevilla | LaLiga 2024-25

Sevilla 1-2 Barcelona | LaLiga 2023-24

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Sevilla vs Barcelona y cuánto paga?

Los momios colocan al Barcelona como favorito para conseguir la victoria en la jornada 7 de LaLiga 2026. El conjunto catalán llega con mejores números recientes y una plantilla con varias opciones ofensivas, mientras que Sevilla intentará aprovechar su localía para competir ante los azulgranas. De acuerdo con las cuotas de caliente.mx, los momios del partido son:

Sevilla: +1050

Empate: +600

Barcelona: -477

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