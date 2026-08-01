Atlético de Madrid

Obed Vargas suma minutos con el Atlético de Madrid en la derrota ante el Manchester United

Publicado por Redacción Claro Sports

El mundialista con México continúa sumando actividad en los trabajos de pretemporada del Atlético de Madrid, esto en medio de los rumores sobre su futuro

Obed Vargas jugó 45 minutos en la derrota colchonera | @atleti

Un mes después de su participación con México en la Copa del Mundo, el seleccionado azteca, Obed Vargas está de vuelta a la actividad con el Atlético de Madrid, conjunto que comenzó con sus trabajos de pretemporada.

Días después de su destacada participación ante el Getafe en el primer juego de pretemporada del conjunto colchonero, Obed Vargas volvió a ser tomado en cuenta por Diego Simeone, en esta ocasión ante el Manchester United, rival ante el que cayeron 2-1 con goles de Bryan Mbeumo. NOTA COMPLETA AQUÍ.

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