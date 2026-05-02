Municipal vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal Guastatoya, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Guastatoya disputan este domingo 4 de mayo el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en el Estadio El Trébol. Los escarlatas llegan con ventaja tras ganar 1-0 en la ida gracias a un gol de José Mena al minuto 73, resultado que los coloca como favoritos para avanzar a semifinales. Guastatoya necesita remontar para seguir en competencia.

Municipal cerró la fase regular en la segunda posición con 38 puntos, producto de once victorias, cinco empates y seis derrotas. El equipo de Mario Acevedo llega en su mejor momento: tres triunfos consecutivos ante Mixco, Marquense y Comunicaciones respaldan su condición de candidato. Para este partido de vuelta no podrá contar con José Morales, expulsado en el cierre del partido de ida tras incidentes entre jugadores de ambos equipos.

Guastatoya terminó séptimo con 31 puntos y clasificó a la liguilla tras asegurar la permanencia. El equipo enfrenta este cruce en una situación interna compleja: el técnico Pablo Centrone presentó su renuncia horas antes del partido de ida tras un conflicto interno, y Luis Pedro Molina asumió de manera interina. Para la vuelta tampoco estará Escobar, expulsado en el mismo altercado que Morales. Con un gol de desventaja y sin su entrenador titular, los Pecho Amarillo necesitan una reacción para mantenerse con vida en el torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Municipal vs Guastatoya de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Guastatoya está programado para el domingo 3 de mayo a las 16:30 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Guastatoya hoy

Municipal no podrá contar con José Morales y Guastatoya con Rubén Escobar, ambos expulsados en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Además, los Pecho Amarillo no tendrán a Pablo Centrone en el banco de suplentes tras su salida. Se estima que Luis Pedro Molina y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal : Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Pedro Altán; José Martínez y Erik López. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Pedro Altán; José Martínez y Erik López. : Mario Acevedo. Guastatoya: Jordy Cifuentes; Keyner Agustín, José Almanza, Víctor Armas; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Nelson García; Denilson Sánchez, Víctor Ávalos y Emanuel Yori. DT: Luis Pedro Molina.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Guastatoya:

30 de abril de 2026 | Guastatoya 0-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Guastatoya 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Municipal 2-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de noviembre de 2025 | Municipal 3-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de septiembre de 2025 | Guastatoya 0-3 Municipal | Torneo Apertura 2025

Pronóstico del Municipal vs Guastatoya y quién es favorito para ganar, según la IA

Municipal parte con ventaja clara después de ganar 1-0 en la ida con gol de José Mena al minuto 73, y para avanzar le basta con empatar en El Trébol. El equipo de Acevedo llega con tres victorias consecutivas y fue el más regular de la temporada regular, lo que refuerza su condición de favorito. Guastatoya, en cambio, acumula tres factores en contra: necesita ganar para seguir con vida, llega sin su entrenador titular tras la renuncia de Centrone, y no podrá contar con Escobar por suspensión. El único argumento a favor del pecho amarillo es el factor local, pero difícilmente alcance para revertir una serie que Municipal controla. El resultado más probable es una victoria o empate escarlata, con un 78% de probabilidades de clasificación para los rojillos frente a un 22% para Guastatoya.

Te puede interesar