Rating Colombia del 1 de mayo de 2026, según CNC: dominio absoluto del Canal Caracol

En un festivo atípico entre semana, los colombianos disfrutaron de la parrilla nacional. Todos los detalles en Claro Sports.

Así ha sido el rating en Colombia | @NoticiasCaracol

Inició mayo. En cuestiones de rating todo parece indicar que el Canal Caracol no piensa soltar el liderato en el escalafón. Este viernes festivo, en conmemoración al Día del Trabajo no fue la excepción, ya que Noticias Caracol fue el dominador del escalafón. Todos los detalles de lo ocurrido este viernes, los puede consultar en Claro Sports.

Rating en Colombia del 1 de mayo de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 8.68%

2. Noticias Caracol MD | 7.20%

3. El rastro, parte 1 | Canal Caracol | 5.98%

4. El rastro, parte 2 | Canal Caracol | 5.53%

5. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 5.01%

6. Pura Diversión: Pepe Cáceres | Canal Caracol | 4.40%

7. Acción Pura: El Transportador | Canal Caracol | 3.36%

8. Noticias RCN PRM | Canal RCN | 3.19%

9. La Rosa de Guadalupe | Canal RCN | 3.02%

10. Noches de Premier: El Lamento | Canal Caracol | 2.92%

Programación de fútbol para este sábado, 2 de mayo de 2026

02:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Llaneros | Liga BetPlay.

02:00 p.m. | Osasuna vs Barcelona | LaLiga.

04:00 p.m. | Jaguares vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada, pues cuenta con la posibilidad de hacer seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el territorio nacional. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación funciona bajo un modelo de preferencia, en el que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos días

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