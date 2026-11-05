La familia de Jesús de Miguel se pronuncia tras su muerte y pide privacidad

La gente cercana al exfutbolista agradece las muestras de cariño tras la muerte del jugador de 30 años, aunque piden respeto para afrontar el duelo con tranquilidad.

Familiares le dan el último adiós a Jesús de Miguel. | Reuters

La familia de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife que falleció el pasado martes 3 de noviembre a los 30 años, difundió un comunicado para agradecer las muestras de apoyo recibidas tras su muerte. Sus seres queridos también hicieron un llamado a respetar su privacidad para afrontar el duelo, después de que la noticia provocara reacciones entre clubes, compañeros y aficionados del fútbol español.

Este jueves 5 de noviembre, Manuel Hernández, representante del delantero, leyó el mensaje de la familia ante los medios de comunicación en el tanatorio de Navahermosa, Toledo. En el documento, los familiares reconocieron las palabras de aliento, las llamadas y las condolencias que han recibido desde que se confirmó el fallecimiento del jugador.

El pronunciamiento se produjo dos días después de que el CD Tenerife anunciara la muerte de Jesús de Miguel, quien permanecía hospitalizado tras sufrir un golpe durante el encuentro contra el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. La familia pidió que se preserve su intimidad y la de las personas que los acompañan durante estos días.

¿Qué dijo la familia de Jesús de Miguel tras la muerte del futbolista?

Los familiares del delantero expresaron su agradecimiento a los compañeros, amigos, aficionados y clubes que les enviaron mensajes de condolencias. En el comunicado señalaron que las muestras de afecto recibidas les han permitido conocer el impacto que Jesús tuvo entre las personas con las que compartió su vida y su carrera deportiva.

La familia reconoció que no encuentra palabras suficientes para corresponder a los mensajes y llamadas que han recibido. También señaló que conservará el cariño que distintas personas han manifestado hacia el futbolista desde que se conoció su fallecimiento.

Sin embargo, sus seres queridos solicitaron respeto para poder afrontar la pérdida sin la exposición que ha generado la noticia. El mensaje incluye una petición que resume su postura ante el interés público: “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere”.

Los familiares explicaron que comprenden la atención que ha despertado la muerte del jugador y reiteraron su agradecimiento a quienes se han acercado para expresar sus condolencias. No obstante, insistieron en la importancia de proteger su privacidad durante el proceso de despedida.

En el documento también recordaron lo que Jesús representó para sus seres queridos y las personas que lo conocieron. “Jesús deja un vacío imposible de llenar”, expresaron antes de hacer referencia a los recuerdos que permanecerán entre quienes compartieron momentos con el futbolista.

¿Cuándo y dónde será el funeral de Jesús de Miguel?

La misa funeral de Jesús de Miguel se llevó a cabo jueves 5 de noviembre, a las 15:00 horas, tiempo de España, en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, ubicada en Navahermosa, Toledo. La localidad es el lugar de origen de su familia y fue elegida para darle el último adiós al delantero.

Al acto acudieron compañeros del CD Tenerife, representantes de la Real Federación Española de Fútbol y personas vinculadas al FC Andorra. La despedida se llevó a cabo después de que los restos del jugador fueran trasladados desde Tenerife.

Jesús de Miguel falleció el martes 3 de noviembre a las 8:00 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde se encontraba ingresado tras el incidente que sufrió durante el partido ante el Andorra. El CD Tenerife confirmó la noticia mediante un comunicado en el que también solicitó respeto a la privacidad de sus familiares.

El mensaje difundido este jueves concluyó con un reconocimiento a todas las personas que acompañaron al futbolista durante su vida y que ahora han manifestado su apoyo a sus familiares. La petición central de sus seres queridos es contar con tranquilidad para despedir a Jesús de Miguel y afrontar su ausencia.