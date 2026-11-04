Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Los días más difíciles de mi vida”

Jesús Owono compartió sus primeras declaraciones tras la muerte de Jesús de Miguel y aseguró que afrontará con respeto las consecuencias del choque

Jesús Owono | Foto por WALTER CUNHA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Jesús Owono rompió el silencio después del choque con Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció el martes 3 de noviembre de 2026, tras permanecer hospitalizado por las consecuencias del impacto que ambos protagonizaron durante un partido de la Segunda División de España. El guardameta ecuatoguineano compartió sus primeras palabras a través de un comunicado publicado por el FC Andorra, en el que expresó su dolor por la muerte del futbolista de 30 años y reconoció las dificultades que enfrenta para asimilar lo sucedido.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó Owono en el documento difundido por su equipo. El portero también dedicó un mensaje a los familiares y seres queridos del delantero: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”. Las declaraciones representan su primer pronunciamiento público después de la acción que provocó la suspensión del encuentro entre Tenerife y Andorra.

En el mismo comunicado, Owono reconoció que existen cuestiones pendientes relacionadas con lo ocurrido durante el partido, aunque explicó que actualmente su atención está puesta en la muerte de Jesús de Miguel: “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó el futbolista. Por su parte, el FC Andorra solicitó sensibilidad y respeto ante la situación que atraviesan las personas involucradas.

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¿Qué pasó entre Jesús Owono y Jesús de Miguel durante el Tenerife vs Andorra?

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante el tiempo agregado del encuentro entre Tenerife y FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Con el marcador empatado 2-2, Jesús de Miguel intentó alcanzar un balón dividido para iniciar un contragolpe, mientras Owono abandonó su área para interceptarlo. El guardameta saltó y terminó por impactar con su rodilla en el pecho del delantero, quien cayó inconsciente sobre el terreno de juego. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó al portero por utilizar fuerza excesiva durante la disputa del balón.

Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después del impacto y necesitó atención médica de emergencia. Los servicios sanitarios lograron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. El delantero ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y permaneció inconsciente. Ante la gravedad de la situación, el cuerpo arbitral y los representantes de ambos equipos acordaron suspender el encuentro, cuando restaban aproximadamente dos minutos por disputarse.

El golpe entre Jesús de Miguel y Owono | Captura de pantalla

Aunque inicialmente el Tenerife informó que Jesús de Miguel permanecía estable dentro de la gravedad, su condición neurológica empeoró durante la madrugada. Finalmente, el club confirmó su fallecimiento el martes 3 de noviembre, a las 8:00 horas, tiempo de Canarias. La institución expresó sus condolencias a la familia del jugador y solicitó respeto a su privacidad. La noticia provocó reacciones de clubes, futbolistas y organismos deportivos, mientras la Real Federación Española de Fútbol anunció la suspensión de varios encuentros de sus competiciones como muestra de duelo.

Jesús Owono recibe el respaldo del Andorra mientras se investiga lo sucedido

El FC Andorra manifestó su respaldo a Jesús Owono y puso a disposición de la plantilla atención psicológica después de la muerte del delantero del Tenerife. La institución reconoció que lo sucedido provocó un impacto emocional entre sus jugadores, integrantes del cuerpo técnico y trabajadores. Además, solicitó el aplazamiento de su siguiente partido frente al Mallorca. El guardameta también recibió muestras de apoyo de sus compañeros y de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol. De acuerdo con medios españoles, Owono permaneció profundamente afectado desde el momento del incidente y decidió alejarse de las redes sociales tras recibir mensajes intimidatorios.

Por otra parte, la Policía Nacional de España abrió una investigación bajo supervisión judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Jesús de Miguel. Las autoridades deberán analizar los hechos ocurridos durante el partido, aunque la apertura de diligencias no implica que exista responsabilidad penal demostrada por parte del guardameta. En medio de este proceso, Owono aseguró que afrontará las cuestiones pendientes con respeto, mientras el FC Andorra reiteró su solidaridad con los familiares del delantero y con el CD Tenerife, que continúa de luto por la muerte de su futbolista.