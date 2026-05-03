Rating Colombia del 2 de mayo de 2026, según CNC: ‘La Casa de los Famosos’ no despega

Canal Caracol demuestra su dominio los fines de semana. El noticiero es el programa más visto por los colombiano.

La Casa De Los Famosos Colombia 2026 / RCN.

‘La Casa de los Famosos’ 2026 sigue sin despegar, el reality del Canal RCN no ha generado el mismo impacto que el de otras ediciones. Este sábado 2 de mayo no le alcanzó ni siquiera para adentrarse al top 3 del rating nacional, fue superado por 3 programas del Canal Caracol. Consulte todos los detalles del escalafón, en Claro Sports.

Rating en Colombia del 2 de mayo de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 9.58%

2. Se dice de mí | Canal Caracol | 6.97%

3. Noticias Caracol MD | 5.32%

4. La casa de los famosos | Canal RCN | 5.25%

5. Sábados felices, parte 1 | Canal Caracol | 5.17%

6. Sábados felices, parte 2 | Canal Caracol | 3.84%

7. La red | Canal Caracol | 3.67%

8. Noticias RCN PRM | 3.12%

9. Noticias RCN MD | 2.44%

10. Caso cerrado, parte 2 | Canal RCN | 2.12%

Programación de fútbol para este domingo, 3 de mayo de 2026

03:30 p.m. | Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá.

03:30 p.m. | Alianza vs Millonarios.

03:30 p.m. | Independiente Medellín vs Águilas Doradas.

03:30 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Cali.

03:30 p.m. | Fortaleza vs Atlético Bucaramanga.

05:45 p.m. | Junior vs Deportivo Pasto.

05:45 p.m. | América de Cali vs Deportivo Pereira.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada, pues cuenta con la posibilidad de hacer seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el territorio nacional. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación funciona bajo un modelo de preferencia, en el que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos días

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