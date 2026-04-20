Comunicaciones vs Guastatoya, un partido que puede cambiar la historia de los Cremas

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Comunicaciones y un partido clave en su temporada | @CremasOficial

Comunicaciones afronta este duelo ante Guastatoya con mucho más que tres puntos en juego. El encuentro, que baja el telón de la jornada 21 del Torneo Clausura 2026, puede marcar un antes y un después en la temporada crema, ya que tiene la posibilidad concreta de dejar atrás definitivamente la lucha por la permanencia y empezar a mirar la tabla desde otro lugar, incluso con aspiraciones más ambiciosas de cara al cierre del campeonato.

Si gana, Comunicaciones se olvida del descenso… y mira hacia arriba

El equipo del Fantasma Figueroa lega a este compromiso ubicado en el octavo puesto de la tabla acumulada con 52 puntos, apenas por encima de Guastatoya, Malacateco y Mictlán, que tienen 50 unidades. Sin embargo, el panorama puede cambiar por completo en cuestión de horas: si Comunicaciones logra quedarse con la victoria, sacará una ventaja clave que lo dejará salvado del descenso y, además, le permitiría escalar posiciones en el Clausura, donde hoy suma 32 puntos y todavía puede ilusionarse con cerrar en la parte alta. De hecho, un triunfo le abriría la puerta a disputar la última jornada con la posibilidad de meterse en la pelea por el primer lugar, dependiendo de otros resultados.

Incluso un empate podría ser negocio para los Cremas. Sumar un punto los mantendría por encima de sus perseguidores y, considerando que todos están igualados en 50 unidades, significaría dar un paso muy importante hacia la permanencia. Con solo una fecha por disputarse, la diferencia en puntos y, sobre todo, la diferencia de gol jugaría a su favor, dejando la salvación prácticamente encaminada y evitando llegar con presión extrema al cierre del torneo.

Si pierde, el peor escenario: final anticipada contra Malacateco

Pero el escenario cambia drásticamente si pierde. Una derrota ante Guastatoya lo metería de lleno en problemas, ya que permitiría que sus rivales directos lo alcancen o incluso lo superen dependiendo de la diferencia de gol. En ese contexto, Comunicaciones llegaría a la última jornada obligado a jugarse la vida ante Malacateco como visitante, en un duelo directo por la permanencia que podría definir todo. Si pierde ambos partidos, quedará a merced de otros resultados y de un factor clave: no recibir goles que compliquen aún más su diferencia.

Por eso, el choque ante Guastatoya no es un partido más. Es una final anticipada para Comunicaciones, un punto de quiebre que puede transformar un cierre angustiante en uno lleno de ilusión. Ganar significará respirar, mirar la tabla desde otra perspectiva y hasta soñar en grande. Perder, en cambio, lo dejará al borde del abismo en una de las definiciones más dramáticas de los últimos años en el fútbol guatemalteco.

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