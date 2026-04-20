Simone Biles mantiene en suspenso su participación en Los Angeles 2028: “Lo importante es disfrutar el camino”

La gimnasta estadounidense reconoce su evolución y admite que no sabe la forma en la que estará presente en los próximos Juegos Olímpicos

Biles ha dejado una huella profunda en la gimnasia artística | Reuters

Simone Biles volvió a colocarse en el centro de la conversación deportiva, esta vez fuera de la competencia. En la antesala de los Premios Laureus en Madrid, la gimnasta estadounidense concedió una entrevista en la que repasó su carrera, habló de su salud mental y dejó abierta la puerta a su futuro rumbo a Los Ángeles 2028.

Considerada una de las atletas más importantes de la historia, Biles destacó el impacto del deporte más allá de los resultados, al tiempo que compartió reflexiones personales sobre el éxito, los fracasos y su evolución, tanto dentro como fuera del alto rendimiento.

Simone Biles: su presente y su carrera

Durante la entrevista, Biles reconoció el valor que tiene el deporte como herramienta de cambio. “Me emociona mucho poner el foco en el mundo del deporte… mostrarle a todo el mundo que el deporte tiene la oportunidad de cambiar el mundo”, explicó en su papel como embajadora de los Laureus al Diario MARCA.

Sobre su trayectoria, la gimnasta fue clara al señalar que no cambiaría nada de lo vivido. “He tenido altibajos, pero estoy muy agradecida… creo que este camino me ha convertido en la persona que soy hoy”, afirmó .

También habló del manejo del éxito, especialmente en sus primeros años, cuando todo resultaba abrumador. Con el paso del tiempo, aseguró haber encontrado equilibrio, incluso recurriendo a apoyo profesional: “He tenido que buscar ayuda externa, como terapia psicológica… tenemos que asegurarnos de que nuestra mente esté a la altura” .

¿Cómo afronta los fracasos?

Biles no evitó referirse a los momentos difíciles de su carrera. “Los fracasos fueron duros… hay muchas lágrimas en las caídas, pero siempre hay una bonita historia que surge de ello”, explicó .

En cuanto a los consejos que marcaron su trayectoria, destacó uno en particular de su madre: “Ser la mejor versión de Simone… no intentar competir contra nadie más”, una idea que se convirtió en su filosofía deportiva .

Al hablar de lo que transmite a nuevas generaciones, fue directa: “Lo más importante es divertirse, porque el deporte pasa muy rápido… lo importante es disfrutar el camino” .

Paris 2024… ¿y Los Angeles 2028?

Sobre los Juegos Olímpicos de Paris 2024, Biles lo calificó como un momento especial en su carrera. “Fue un sueño hecho realidad competir en París… fue súper emocionante”, recordó, destacando tanto los logros colectivos como los desafíos individuales .

Finalmente, al ser cuestionada sobre Los Angeles 2028, dejó abierta cualquier posibilidad. “No estoy segura en qué forma estaré allí, si compitiendo o en las gradas, pero sí espero estar”, señaló, sin confirmar aún si continuará como atleta para esa cita olímpica .

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