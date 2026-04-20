Sergio Ramos: el guerrero de España que marcó una era

El defensa fue clave en el Mundial 2010 y se convirtió en leyenda de España con liderazgo, títulos y 180 partidos internacionales

Por Israel Castillo

Pocas figuras en la historia del fútbol español representan tanto liderazgo, carácter y pasión como Sergio Ramos. Durante más de una década, el defensor andaluz se convirtió en uno de los rostros de una generación dorada que llevó a España a conquistar el mundo y a dominar el fútbol internacional.

Su historia con la selección comenzó muy pronto. El 26 de marzo de 2005, con apenas 18 años, Ramos debutó con la camiseta de España en un amistoso ante China disputado en Salamanca. Desde ese momento quedó claro que no se trataba de un jugador cualquiera. Su intensidad, personalidad y capacidad competitiva lo llevaron rápidamente a consolidarse en el equipo nacional.

Un año después llegó su primera Copa del Mundo, en Alemania 2006. Con solo 20 años, Ramos se adueñó del lateral derecho y fue titular en gran parte del torneo. España cayó en octavos de final, pero para él era apenas el inicio de una trayectoria internacional histórica.

Sudáfrica 2010: la cima del mundo

El momento más glorioso llegó en 2010. En aquel torneo, España construyó una de las defensas más sólidas de la competencia. Ramos disputó los siete partidos del campeonato y acumuló 630 minutos, siendo pieza clave junto a Gerard Piqué, Carles Puyol y Joan Capdevila. Con ese bloque defensivo, La Roja apenas recibió dos goles en todo el torneo.

El camino no fue sencillo. Tras una sorpresiva derrota ante Suiza en el debut, el equipo dirigido por Vicente del Bosque reaccionó con carácter. Victorias ante Honduras y Chile permitieron avanzar a la fase de eliminación directa. Posteriormente, llegaron triunfos ante Portugal y Paraguay, antes de una histórica semifinal contra Alemania.

La final se disputó el 11 de julio de 2010 en Johannesburgo frente a Países Bajos. El partido se mantuvo cerrado hasta que, en la prórroga, Andrés Iniesta marcó el gol que le dio a España el primer Mundial de su historia.

De debutante a leyenda: así marcó Sergio Ramos la historia de España. Claro Sports

Capitán, líder y símbolo de una era

Ramos continuó siendo protagonista en los Mundiales de 2014 y 2018, este último como capitán del equipo. Con el paso de los años, se convirtió en el jugador con más partidos disputados con España, alcanzando las 180 internacionalidades. Además, conquistó dos Eurocopas, en 2008 y 2012, completando una etapa histórica e irrepetible para el fútbol español.

Un legado imborrable

Defensa con alma de goleador, Sergio Ramos dejó una huella imborrable. Se consolidó como el segundo defensa con más goles en la historia de la selección española, con 23 anotaciones. Cada vez que vistió la camiseta roja, jugó con una intensidad total, como si fuera su último partido.

Por eso, su nombre ya pertenece para siempre a la historia del fútbol español.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

En el camino rumbo al Mundial 2026, Sergio Ramos se ubica en el puesto 52 del conteo de Claro Sports de los mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo. El defensor español fue pieza clave en la conquista de Sudáfrica 2010, donde disputó todos los minutos y lideró una de las defensas más sólidas del torneo. Su carácter, liderazgo y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo convirtieron en un referente absoluto de La Roja, consolidando un legado que trasciende generaciones y lo coloca entre los grandes del futbol mundial.

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