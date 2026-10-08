¿Qué sigue para la Selección Colombia después de los partidos amistosos?

Colombia cerró la fecha FIFA con una victoria ante Perú y ahora prepara sus próximos partidos amistosos. Este es el calendario que le espera a la Tricolor.

Samuel Velásquez con la ‘Tricolor’ | ELSA / Getty Images vía AFP.

La Selección Colombia cerró este martes una nueva fecha FIFA con una victoria 2-0 sobre Perú, resultado que le permitió terminar con mejores sensaciones una serie de tres amistosos que también dejó un empate contra México y una derrota frente a Paraguay. La gira por Estados Unidos sirvió para que Néstor Lorenzo comenzara a probar nuevas alternativas después de la participación en el Mundial de 2026.

Colombia cerró la fecha FIFA con una victoria

El triunfo ante Perú tuvo además un ingrediente especial por la aparición de dos jugadores que buscan ganarse un lugar en el proceso. Samuel Velásquez abrió el marcador y Daniel Arcila sentenció el compromiso en el tiempo de adición, en un partido en el que el cuerpo técnico continuó dándole minutos a futbolistas que no habían tenido tanto protagonismo.

El balance general de esta ventana dejó a Colombia con una victoria, un empate y una derrota. La Tricolor igualó 1-1 contra México, cayó 1-0 frente a Paraguay y finalmente superó 2-0 a Perú. Más allá de los resultados, Lorenzo utilizó estos compromisos para observar jugadores y comenzar a pensar en las piezas que pueden tomar mayor protagonismo en el nuevo ciclo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El próximo reto de la Selección Colombia masculina será en noviembre, cuando vuelva a tener una doble jornada de partidos amistosos frente a Chile. El primer compromiso está programado para el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo se disputará el 19 de noviembre en territorio chileno. Ambos encuentros aparecen actualmente en el calendario oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

El partido en Cali tendrá además un componente especial, pues está previsto como un encuentro de carácter benéfico. Los recursos de la taquilla estarán destinados a labores de reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el terremoto que golpeó diferentes regiones de Colombia.

Néstor Lorenzo tendrá nuevos jugadores para observar

La doble confrontación contra Chile será otra oportunidad para que Lorenzo continúe evaluando alternativas. La fecha de octubre dejó minutos importantes para futbolistas que buscan consolidarse en la Selección y permitió al entrenador ampliar el grupo de opciones de cara a los próximos desafíos internacionales.

Por ahora, el gran objetivo será darle continuidad al proceso y definir qué jugadores pueden convertirse en piezas habituales de la Tricolor. Después del Mundial, Colombia entró en una etapa en la que la renovación y la búsqueda de nuevas alternativas comienzan a ganar protagonismo, mientras los referentes de los últimos años siguen siendo parte importante del proyecto.

Así, la Selección Colombia cerrará el año con dos nuevos amistosos ante Chile y tendrá por delante varios meses para continuar preparando el siguiente ciclo competitivo. El calendario oficial de la FCF ya contempla esos dos encuentros de noviembre, por lo que ahora la atención estará puesta en la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo.

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