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El Gato Ortiz, al Clásico Tapatío: así quedan las designaciones arbitrales para la jornada 11 del Apertura 2026

Publicado por Gael Gonzalez Flores

La Comisión de Árbitros confirmó a los silbantes para el regreso de la Liga MX

El Gato Ortiz pita el Clásico Tapatío
Marco Ortiz, designado para el retorno de la Liga MX | Imago7

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las designaciones para la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, que se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre. La actividad tendrá varios enfrentamientos atractivos y uno de los nombres que más llama la atención es el de Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, elegido para impartir justicia en el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas.

El organismo arbitral publicó la lista de silbantes que estarán presentes en los nueve encuentros de la fecha, incluidos los responsables del VAR. Además del choque entre rojinegros y rojiblancos, destacan las designaciones para América vs Rayados de Monterrey, Tigres vs Toluca y Pumas vs Cruz Azul, partidos que prometen concentrar buena parte de los reflectores.

La jornada comenzará el viernes con dos encuentros, continuará el sábado con cuatro compromisos y concluirá el domingo con otros tres. Cada partido contará con un árbitro central, dos asistentes, un cuarto oficial y dos integrantes del equipo de videoarbitraje.

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Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz será el árbitro del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas

Uno de los nombramientos más destacados es el de Marco Antonio Ortiz Nava, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara, programado para el sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco.

El Gato estará acompañado por Michel Alejandro Morales Morales y Christian Kiabek Espinosa Zavala como asistentes, mientras que Martín Molina Astorga fungirá como cuarto árbitro. En la cabina del VAR estarán Guillermo Pacheco Larios y Mauricio Nieto Torres.

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La designación coloca a Ortiz al frente de uno de los partidos de mayor rivalidad del fútbol mexicano, donde el arbitraje suele estar bajo especial atención por la intensidad del encuentro y la importancia que tiene para ambas aficiones.

¿Quiénes serán los árbitros del América vs Monterrey y Pumas vs Cruz Azul?

El encuentro entre América y Rayados de Monterrey, que se disputará el sábado en el Estadio Azteca, tendrá como árbitro central a Óscar Mejía García. Sus asistentes serán Karen Janett Díaz Medina y Óscar Yahir Barriga Castro, con Yonatan Peinado Aguirre como cuarto oficial. En el videoarbitraje de este compromiso participarán Vicente Jassiel Reynoso Arce como responsable del VAR y Daniel Gabriel Martínez Méndez como asistente.

Por su parte, Ismael Rosario López Peñuelas fue designado para dirigir el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul, que cerrará la actividad del domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Alberto Morín Méndez y Jesús Aarón Gómez Ruiz estarán en las bandas, mientras que Luis Alfredo García Rodríguez será el cuarto árbitro. El VAR de este encuentro quedará a cargo de Erick Yair Miranda Galindo, acompañado por Manuel Alfonso Martínez Sánchez. Se trata de otro de los compromisos que atraerá la atención de la afición capitalina durante el fin de semana.

El Gato Ortiz regresa al Clásico Tapatío tras las amenazas de muerte que recibió

La elección de Marco Antonio Ortiz tiene un antecedente particular. El silbante también dirigió el Clásico Tapatío del torneo anterior, un enfrentamiento que terminó con victoria de Guadalajara y que posteriormente estuvo marcado por las amenazas de muerte que recibió el árbitro.

Ahora, Ortiz volverá a encontrarse con los dos equipos de Guadalajara en un partido que representa mucho más que tres puntos para sus seguidores. Su regreso al Clásico Tapatío será uno de los aspectos a seguir durante la jornada, especialmente por lo ocurrido en su anterior participación.

Lista completa de árbitros para la jornada 11 del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros también confirmó a los responsables de los otros seis encuentros que completarán la actividad del fin de semana. Daniel Quintero Huitrón estará en el Tigres vs Toluca, mientras que Fernando Hernández Gómez dirigirá el Atlético de San Luis vs Santos Laguna.

Estas son las designaciones oficiales, junto con los responsables del VAR:

Fecha y partidoÁrbitro centralVAR
Viernes 9 de octubre
Puebla vs LeónJorge Abraham Camacho PeregrinaÓscar Macías Romo
Tigres vs TolucaDaniel Quintero HuitrónSalvador Pérez Villalobos
Sábado 10 de octubre
FC Juárez vs TijuanaJesús Rafael López ValleÓscar Macías Romo
Querétaro vs AtlanteJoaquín Alberto Vizcarra ArmentaLuis Enrique Santander Aguirre
Atlas vs ChivasMarco Antonio Ortiz NavaGuillermo Pacheco Larios
América vs RayadosÓscar Mejía GarcíaVicente Jassiel Reynoso Arce
Domingo 11 de octubre
Atlético de San Luis vs Santos LagunaFernando Hernández GómezMario Terrazas Chávez
Pachuca vs NecaxaMaximiliano Quintero HernándezAbraham de Jesús Quirarte
Pumas vs Cruz AzulIsmael Rosario López PeñuelasErick Yair Miranda Galindo

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