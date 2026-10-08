Los cinco jugadores que podrían cambiar el rumbo de México en la era de Rafael Márquez

Raúl Jiménez, Julián Quiñones, César Montes, Rodrigo Huescas y Luis Ángel Malagón podrían aportar soluciones en distintas posiciones tras el inicio sin victorias del Tricolor

La Selección Mexicana y los jugadores que harían la diferencia | Claro Sports

La Selección Mexicana comenzó su proceso bajo la dirección técnica de Rafael Márquez con un balance de dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro compromisos. La falta de victorias dejó interrogantes sobre el funcionamiento del equipo, sin embargo, el análisis de este inicio también pasa por los futbolistas que no estuvieron disponibles para el entrenador y cuya reincorporación podría modificar el panorama del Tricolor en las siguientes convocatorias.

Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Rodrigo Huescas, César Montes y Luis Ángel Malagón son cinco jugadores que podrían ofrecer alternativas en distintas zonas del campo. Las lesiones impidieron que formaran parte de esta etapa inicial, pero sus antecedentes con la selección y sus características permiten identificar las funciones que podrían desempeñar dentro del esquema de Márquez.

Luis Ángel Malagón: una alternativa para la portería mexicana

La competencia por la titularidad en el arco es uno de los aspectos que Rafael Márquez deberá evaluar conforme avance su proceso. En ese escenario aparece Luis Ángel Malagón, quien todavía trabaja para recuperar su lugar después de una lesión que interrumpió su trayectoria con el América y la Selección Mexicana.

El guardameta sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union. Aquella fue su última aparición como titular con el primer equipo azulcrema antes de iniciar un periodo de recuperación que también lo dejó fuera del Mundial de 2026.

Su eventual convocatoria permitiría ampliar las opciones de Márquez en una posición que requiere más confianza, luego de los errores cometidos por Raúl ‘Tala’ Rangel y las presentaciones de Alex Padilla y Oscar García que dejaron más dudas que certezas.

Malagón, listo para volver | Imago7

César Montes: la ausencia de un referente en la defensa

La línea defensiva también afrontó el comienzo de la etapa de Rafael Márquez sin César Montes. El futbolista del Lokomotiv de Moscú quedó fuera de la concentración debido a una lesión muscular que le impidió participar en los encuentros de la Fecha FIFA.

Montes se presentó al llamado de la selección con molestias físicas y fue sometido a una evaluación por parte del cuerpo médico. Los estudios determinaron que sufría un desgarre en el glúteo derecho, motivo por el que se decidió retirarlo de la convocatoria. Su lugar fue ocupado por Dagoberto Espinoza.

César Montes y su ausencia en el Tri | Imago7

La baja del central privó a Márquez de un jugador que ha tenido participación en la defensa mexicana y que es un capitán indiscutible del equipo. Su presencia podría contribuir a la organización de la última línea, particularmente en la coordinación entre los centrales, las coberturas y la defensa de los espacios cuando el equipo pierde la posesión, algo que careció en los partidos más recientes.

Rodrigo Huescas: una opción para recuperar profundidad por la banda derecha

La lateral derecha es otra de las posiciones en las que México podría encontrar una alternativa con el regreso de Rodrigo Huescas. El futbolista del Copenhague atravesó un proceso de recuperación que le impidió participar en el Mundial de 2026 y que ha retrasado su regreso a la competencia.

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Huescas sufrió una lesión en octubre del año pasado que lo mantuvo fuera de las canchas durante el resto de la temporada. Su recuperación avanzó hacia finales de junio, aunque no consiguió llegar en condiciones de disputar la Copa del Mundo.

Antes de lesionarse, el lateral figuraba entre las opciones de Javier Aguirre para ocupar la titularidad en la banda derecha durante el torneo mundialista. Para Rafael Márquez, la recuperación de Huescas podría representar una alternativa tanto en defensa como en ataque. Su incorporación permitiría contar con un lateral capaz de proyectarse por la banda, participar en la circulación del balón y ofrecer una línea de pase cuando México busca avanzar hacia el campo contrario.

Rodrigo Huescas con la Selección Mexicana | Imago7

Raúl Jiménez: la experiencia que necesita el ataque de México

La ausencia de Raúl Jiménez fue otro de los aspectos que marcaron los primeros partidos de Rafael Márquez. El delantero del Wolverhampton no pudo incorporarse a la concentración debido a una lesión muscular que lo mantendrá alejado de la actividad durante algunas semanas.

Jiménez ha sido una de las referencias del ataque mexicano y su ausencia obligó al cuerpo técnico a buscar alternativas para ocupar la posición de centrodelantero, dejando en evidencia la falta de gol en manos de Santiago Gimenez, Armando González y Germán Berterame.

Raúl Jiménez en el Mundial | Imago7.

La falta de victorias en los primeros cuatro encuentros obliga a revisar la manera en que México genera y aprovecha sus oportunidades de gol. En ese contexto, la recuperación de Jiménez podría modificar las opciones disponibles para el cuerpo técnico.

Julián Quiñones: el regreso de un goleador para la ofensiva del Tricolor

Julián Quiñones es otro de los futbolistas cuya ausencia podría tener consecuencias en el funcionamiento ofensivo de México. El delantero del Al Qadisiya quedó fuera de la convocatoria por una molestia muscular sufrida durante su último encuentro con el club.

Su baja llegó después de haber desempeñado un papel en el ataque de la selección durante el proceso de Javier Aguirre y el Mundial de 2026. En aquella Copa del Mundo, Quiñones consiguió marcar frente a Sudáfrica y Chequia, además de registrar un gol y una asistencia contra Ecuador.

Su ausencia en el comienzo de la etapa de Márquez dejó al entrenador sin una alternativa que puede ocupar distintas posiciones del frente de ataque. A diferencia de un centrodelantero que concentra su actividad dentro del área, Quiñones puede partir desde los costados, atacar los espacios entre defensores y acercarse a la portería mediante movimientos sin balón.

Quiñones, el goleador que México necesita | Imago7

Su regreso permitiría al cuerpo técnico explorar combinaciones con otros atacantes, incluida la posibilidad de compartir el campo con Raúl Jiménez. Ambos ofrecen funciones que podrían complementarse: uno como referencia para recibir y distribuir el balón, y el otro mediante desplazamientos hacia los espacios que deja la defensa rival.

Los dos empates y las dos derrotas con los que Rafael Márquez comenzó su gestión no pueden explicarse únicamente por las ausencias. El entrenador también deberá trabajar en la coordinación de las líneas, la generación de oportunidades y la capacidad del equipo para responder a los distintos momentos de cada encuentro.

Sin embargo, la recuperación de estos cinco futbolistas podría ampliar las posibilidades para construir su esquema. Malagón ofrecería otra alternativa en la portería; Montes, una opción para organizar la defensa; Huescas, profundidad por la banda derecha; y Jiménez y Quiñones, recursos para la elaboración y finalización de las jugadas.