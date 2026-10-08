Partidos de hoy 8 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves

La actividad de clubes vuelve este jueves con Liga de Expansión, fútbol colombiano y el posible regreso de Neymar con Santos

Agenda del Día del jueves 8 de octubre | Claro Sports

El fútbol de clubes retoma actividad este jueves 8 de octubre después de la Fecha FIFA, con varias ligas regresando de manera gradual a la competencia. En México, la Liga de Expansión tendrá actividad con la jornada 12 del Apertura 2026.

En el plano internacional, la Liga de Colombia contará con dos partidos, entre ellos el duelo entre Atlético Nacional, equipo de James Rodríguez, y Tolima, correspondiente a un encuentro reprogramado de la jornada 9. El delantero colombiano podría ver minutos como titular.

Mientras tanto, en el Brasileirao, Neymar podría volver a la actividad con Santos para enfrentar a Flamengo, luego de ser incluido en la convocatoria tras perderse seis partidos por lesión.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este jueves 8 de octubre

Los partidos de este jueves 8 de octubre se podrán seguir en México en distintos canales como es el caso de ESPN y Disney Plus, así como Azteca Deportes Network y Win Sports.

Liga de Expansión Alebrijes vs Correcaminos | 19:00 horas | ESPN



Liga BetPlay Dimayor- Colombia Atlético Nacional vs Tolima | 17:05 horas | Win Sports Fortaleza vs Millonarios | 19:10 horas | Win Sports



Liga de Guatemala Antigua vs Municipal | 19:00 horas

