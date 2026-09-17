América vs Chivas: un mal resultado en el Clásico puede empezar a complicar el proyecto Almada

Las Águilas marchan en la parte alta del Apertura 2026, pero llegan al Clásico Nacional con presión tras caer ante Cruz Azul y quedar fuera de la Leagues Cup

Almada está frente a su primer Clásico Nacional | Imago7

El América llegará al Clásico Nacional ante Chivas con una presión distinta a la que marca la tabla de posiciones. Las Águilas se mantienen dentro de los primeros lugares del Apertura 2026, pero el partido del sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca puede convertirse en una prueba importante para el proyecto encabezado por Guillermo Almada.

El equipo azulcrema ocupa actualmente la tercera posición del torneo con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota, con 15 goles a favor y seis en contra. Sin embargo, los últimos resultados han cambiado el entorno alrededor del club: la derrota frente a Cruz Azul en el Clásico Joven y la eliminación en la Leagues Cup, donde no pudo alcanzar la final, aumentaron la exigencia antes de medirse a su máximo rival.

El proceso de Almada no está en riesgo por un solo partido. El entrenador uruguayo apenas comienza a desarrollar su idea futbolística en Coapa y la plantilla todavía se encuentra en una etapa de ajustes, especialmente porque algunos de los refuerzos llegaron recientemente y requieren tiempo para adaptarse al funcionamiento del equipo.

No obstante, un resultado negativo frente a Chivas podría comenzar a generar dudas entre la afición y el entorno del club. En América, los partidos ante sus grandes rivales tienen un peso especial, y una derrota ante Guadalajara se sumaría al antecedente reciente contra Cruz Azul, otro de los equipos que forman parte de la exigencia histórica para las Águilas.

La batalla de Chivas y América en la Liga MX

El escenario del Clásico Nacional también está marcado por la posición de ambos equipos en la clasificación. Chivas llega como segundo lugar con 17 puntos, apenas uno por encima del América, con cinco triunfos, dos empates y una derrota. El conjunto rojiblanco ha encontrado regularidad en el torneo y buscará aprovechar el duelo directo para aumentar su ventaja sobre los azulcremas.

Para América, una victoria tendría un valor que va más allá de los tres puntos. Derrotar al Guadalajara permitiría al equipo recuperar confianza después de semanas con resultados que dejaron preguntas y, además, reforzaría la idea de que el proyecto de Almada continúa avanzando pese a los obstáculos que ha encontrado en el inicio de su etapa.

Almada tendrá ante Chivas una oportunidad para demostrar la capacidad de reacción de su grupo. El entrenador ha buscado darle una nueva identidad al América, con cambios en la estructura del equipo y una mezcla entre futbolistas que permanecieron del proceso anterior y las nuevas incorporaciones que llegaron para fortalecer la plantilla, como es el caso de Carlos Álvarez, quien podría tener minutos en este duelo.

La rivalidad con Chivas y Cruz Azul coloca cada resultado bajo una lupa diferente. Aunque el América se mantiene en zona alta de la clasificación y todavía tiene margen para corregir, una derrota en el Clásico Nacional podría abrir un escenario de mayor presión alrededor del proyecto.

El duelo del sábado en el Estadio Azteca será una de las primeras grandes pruebas para Guillermo Almada como entrenador de las Águilas. América llega con números que lo mantienen entre los protagonistas del torneo, pero también con la necesidad de responder en un partido que puede marcar el ánimo del equipo para las próximas jornadas.

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