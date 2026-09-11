¡Kylian Mbappé odia sus memes de dictador! “Me comparan con gente que asesina a otros”

El jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha sido comparado desde hace algunos años con Mobutu, el dictador que gobernó Zaire durante 25 años

A Kylian Mbappé no le gustan los memes en su contra | Reuters

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, dejó claro que no le gustan los memes donde lo comparan con un dictador, al considerar que no representan en absoluto su forma de pensar. Las palabras del futbolista francés se dieron después de ser considerado entre los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro, que será entregado el próximo lunes 26 de octubre en el Teatro London Palladium, en Londres, Inglaterra.

El futbolista del club merengue habló para France Football, medio de comunicación encargado de entregar el Balón de Oro, en una charla donde lo cuestionaron sobre los memes que aparecen en redes sociales y en los que lo colocan con el traje de un militar, como si fuese un dictador.

“En parte es gracioso porque da la sensación de que, para algunos, es solo una broma. Pero también tiene su lado menos gracioso, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia. No es bueno que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho infelices a millones y millones de personas”, declaró Kylian Mbappé.

El origen del meme surgió a raíz de la comparación que hizo en su momento su compañero de la selección de Francia, Ousmane Dembélé, quien bromeó con Mbappé al compararlo con Mobutu, el dictador que gobernó Zaire durante 25 años. El chiste trascendió en las redes sociales, espacio en el que este tipo de bromas se han convertido en una constante.

“Ousmane es diferente. ¡Lo encontró en las redes sociales! Simplemente se está riendo”, indicó el futbolista del Real Madrid tras señalar el origen de las burlas que hay en redes sociales.

Kylian Mbappé recibió críticas durante el año por algunos problemas físicos, actuaciones por debajo de las expectativas y cuestionamientos sobre su compromiso con el Real Madrid. Sin embargo, sus números en la temporada 2025-2026 respaldan su candidatura entre los mejores del mundo: el delantero francés marcó 42 goles en 44 partidos y se consolidó como una de las principales figuras del conjunto merengue.

Pero si Mbappé es uno de los grandes candidatos al Balón de Oro, el argumento principal está en lo que hizo con Francia en el Mundial 2026. El delantero se convirtió en el máximo goleador del torneo con 10 tantos y, con apenas 27 años, hizo historia al alcanzar 22 goles en Copas del Mundo, cifra que lo convirtió en el máximo artillero histórico de la competición.

“Un jugador que marca goles nunca será un problema en un equipo”, recalcó el futbolista del combinado merengue sobre las críticas que a veces recibe en su contra.

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