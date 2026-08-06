¡Se queda! Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2032 y frena al Arsenal

El brasileño aceptó la nueva oferta merengue y renovó por seis temporadas, tras semanas de negociación, diferencias salariales y el interés del Arsenal por ficharlo este verano

Vinicius Junior continuará en el Real Madrid y ya firmó una renovación de largo plazo que ampliará su contrato hasta junio de 2032. El delantero brasileño aceptó la última propuesta presentada por el conjunto blanco después de una reunión que permitió acercar las posiciones económicas entre el club y el entorno del futbolista.

La noticia representa un cambio importante dentro de una negociación que durante varias semanas estuvo marcada por las diferencias salariales y la posibilidad de una salida. El contrato actual de Vinicius termina en junio de 2027, por lo que el Real Madrid necesitaba cerrar la renovación o estudiar un traspaso durante el mercado de verano para evitar que el atacante entrara en el último año de su vínculo.

Comunicado Oficial: Vini Jr., renovado hasta 2032. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

El Real Madrid mejora su propuesta y convence a Vinicius

Las conversaciones tomaron una dirección positiva después de la reunión celebrada el miércoles 5 de agosto en las instalaciones del Real Madrid. La directiva presentó una propuesta económica superior que, de acuerdo con The Athletic, refleja la importancia deportiva de Vinicius dentro del proyecto del club. El brasileño analizó tres caminos: renovar, esperar para negociar como agente libre en 2027 o escuchar formalmente al Arsenal.

Vinicius aceptó la última oferta del Real Madrid y elevaría su salario de aproximadamente 17.5 millones de euros anuales a cerca de 24 millones. El nuevo acuerdo también contemplaría una participación mayor para el jugador en los ingresos derivados de sus derechos de imagen, uno de los elementos analizados durante las conversaciones. La cifra final se mantendría por debajo de los 30 millones que el entorno del futbolista habría solicitado al comienzo de las negociaciones.

La nueva vinculación se extiende hasta 2032, cinco años más allá del contrato vigente. El brasileño había renovado anteriormente en 2023 hasta junio de 2027 mediante un acuerdo relativamente corto que le permitía volver a negociar sus condiciones conforme aumentara su protagonismo. La apuesta funcionó y ahora el jugador quedará asegurado durante buena parte de su carrera deportiva.

El Real Madrid también buscó evitar que la operación se prolongara durante toda la temporada. El riesgo de perder gratuitamente a uno de sus futbolistas más importantes en 2027 obligaba al club a encontrar una solución inmediata. Después de las últimas reuniones, tanto la entidad como el entorno del brasileño transmitieron sensaciones favorables y acercaron posturas para preparar la firma definitiva.

El interés del Arsenal aceleró las negociaciones

La aparición del Arsenal aumentó la presión sobre el Real Madrid. El conjunto inglés realizó movimientos para conocer las condiciones de una posible contratación y estaba dispuesto a presentar un paquete salarial cercano a las exigencias originales de Vinicius. The Athletic señaló que el delantero veía con buenos ojos la posibilidad de jugar en Londres si no conseguía renovar con el equipo español.

AS aseguró que el Arsenal podía afrontar una operación cercana a los 150 millones de euros y ofrecerle al brasileño un salario próximo a los 30 millones netos por temporada. La posibilidad de que un rival directo en Europa convenciera al atacante provocó que el Real Madrid aumentara su oferta y solicitara una respuesta rápida.

El entrenador Mikel Arteta habría seguido personalmente la situación del jugador, aunque públicamente evitó hablar de futbolistas con contrato en otros clubes. Desde Inglaterra existía optimismo sobre la operación, pero la decisión de Vinicius de aceptar la mejora presentada por el Real Madrid representa un freno prácticamente definitivo para el Arsenal.

La postura del nuevo entrenador del Real Madrid también habría resultado importante. Vinicius mantiene una buena relación con José Mourinho, quien desea convertirlo en uno de los protagonistas de su equipo. El técnico portugués participó en el proceso y transmitió al atacante la relevancia que tendrá dentro de su estructura deportiva durante la nueva temporada.

La renovación hasta 2032 permitirá al Real Madrid cerrar uno de los principales asuntos pendientes de su planificación deportiva. Para Vinicius, el nuevo contrato representa un reconocimiento económico y deportivo; para el club, supone conservar a uno de sus jugadores fundamentales y evitar una venta forzada o una posible salida sin compensación económica en 2027. La firma oficial será el último paso de un acuerdo que ya cuenta con la aprobación del futbolista.

Te puede interesar