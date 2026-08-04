Joan Laporta reaparece tras superar una arritmia y encabeza la presentación de Jesse Bisiwu con el Barcelona

El presidente del Barcelona encabezó la firma del atacante belga, quien quedó vinculado con el club hasta junio de 2031

Joan Laporta reaparece tras una arritmia | @FCBarcelona

Joan Laporta reapareció públicamente este martes durante la presentación de Jesse Bisiwu como nuevo jugador del Barcelona. El presidente blaugrana encabezó el acto protocolario en las oficinas del Camp Nou, después de permanecer algunos días hospitalizado por una arritmia.

El dirigente había reducido su actividad institucional tras el episodio de salud, situación que le impidió acompañar al equipo durante su concentración de pretemporada en Inglaterra y asistir al partido frente al Birmingham. Laporta informó posteriormente que el procedimiento médico permitió restablecer el ritmo de su corazón.

“Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia. Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica”, publicó el presidente del Barcelona, quien también agradeció al personal médico y sanitario que lo atendió durante su estancia hospitalaria.

Laporta retomó sus funciones para acompañar a Bisiwu en la firma del contrato que lo une con la institución hasta el 30 de junio de 2031. En el evento también estuvieron Rafa Yuste, vicepresidente primero del Área Deportiva; Deco, director de futbol, y representantes de la Comisión Deportiva.

El Barcelona había anunciado la contratación del futbolista de 18 años el pasado 31 de julio, después de alcanzar un acuerdo con el Brujas. La operación fue valorada en aproximadamente 8.5 millones de euros y permitió que el atacante se incorporara a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Hansi Flick.

Bisiwu puede desempeñarse por ambos extremos y también como delantero. Su primera etapa en el club contempla entrenamientos con el primer equipo, aunque tendrá ficha del Barça Atlètic mientras el cuerpo técnico evalúa su adaptación y rendimiento durante la preparación de la temporada.

El belga ya sumó sus primeros minutos como jugador azulgrana en un partido de entrenamiento celebrado en St. George’s Park. La plantilla cerró posteriormente su concentración en Inglaterra y continuará sus sesiones en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

La presentación de Bisiwu marcó la primera aparición pública de Laporta desde su hospitalización. El presidente retomó así su agenda institucional, mientras el nuevo refuerzo busca un lugar en la primera plantilla antes del inicio de las competencias oficiales.

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