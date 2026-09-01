Barcelona anuncia el fichaje de Gabriel Jesus tras el intento fallido de Julián Álvarez

El Arsenal y el Barcelona llegaron a un acuerdo para el traspaso de Gabriel Jesus, futbolista brasileño que firmó por las próximas tres temporadas

Gabriel Jesus, nuevo delantero del Barcelona | X:@FCBarcelona_es

El FC Barcelona anunció a Gabriel Jesus como su nuevo delantero este martes 1 de septiembre, uno de los últimos movimientos del equipo azulgrana previo al cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa. El futbolista firmó un contrato que lo vincula con el club hasta el verano de 2029.

El fichaje de último minuto presumiblemente corresponde al intento fallido de contratar a Julián Álvarez, jugador argentino por el que el Barcelona recibió la negativa del Atlético de Madrid a negociar un traspaso. De acuerdo con medios locales, la operación por Gabriel Jesus rondaría los 10 millones de euros.

Gabriel Jesus apareció un día antes en Barcelona para presenciar la goleada del equipo frente al Rayo Vallecano. Tras pasar la revisión médica, el conjunto azulgrana finiquitó los últimos detalles para anunciar a su nuevo centrodelantero, una posición que buscaban reforzar con urgencia tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres durante este verano.

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El delantero brasileño llegó con su familia al Camp Nou durante la tarde de este martes, tiempo local de España, para acudir a las oficinas del presidente Joan Laporta y plasmar su firma en el contrato por las próximas tres temporadas. Otros elementos importantes de la directiva catalana también estuvieron presentes, como Rafa Yuste, Deco y Bojan Krkic.

Gabriel Jesus se convirtió en el séptimo fichaje del Barcelona durante esta ventana de transferencias. Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, Rodrigo Hernández, Joao Cancelo y Dominik Livakovic también llegaron este verano, en medio de la necesidad del equipo de plantear una renovación de cara al futuro, pese a que el plantel parecía completo al final de la temporada anterior.

Los 10 millones de euros que habría desembolsado el Barcelona representan una cifra relativamente baja en comparación con los precios que se manejan en el mercado, sobre todo por la necesidad de contar con un centrodelantero. La contratación deja una incógnita en torno a si el equipo culé se ha rendido en sus intentos de contratar a Julián Álvarez, después de la negativa del Atlético de Madrid a negociar por el futbolista argentino con un rival directo.

Gabriel Jesus tenía contrato con el Arsenal hasta junio de 2027 y habrá que esperar qué rol desempeñará bajo las órdenes de Hansi Flick, sobre todo tras la sorpresa que ha generado Raphinha, quien se ha convertido en la nueva referencia de gol del Barcelona durante estos primeros partidos de la temporada.

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