La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién gana la prueba de líder hoy 3 de agosto?

Arranca la segunda semana de competencia en este reality show que ya vivió la expulsión de Mariana Ochoa

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La Casa de los Famosos México 2026 comienza su segunda semana con una de las dinámicas que puede modificar las estrategias de sus habitantes. Este lunes 3 de agosto se definirá al nuevo líder, quien recibirá inmunidad antes de las nominaciones y podrá ocupar la suite.

La competencia comenzó durante la tarde con una prueba de resistencia. Los participantes tuvieron que mantenerse sujetos a estructuras giratorias con forma de troncos, mientras el movimiento y el cansancio provocaban su eliminación. La actividad se dividió en diferentes grupos para elegir a los semifinalistas.

Fede Vigevani, Masad Altamimi, Ese Pérez, Luis Chaparro, Moisés Peñaloza y Brianda Deyanara consiguieron avanzar a la siguiente fase. Brianda obtuvo su lugar como representante de Karina Torres, quien no participó directamente en la dinámica.

Hasta la tarde de este lunes, el ganador definitivo todavía no había sido anunciado. La competencia concluirá durante la gala nocturna, por lo que cualquiera de los seis semifinalistas puede obtener el liderazgo de la segunda semana.

Fede superó a Yahir y Ximena Herrera en su grupo, pero este resultado únicamente le permitió avanzar a la semifinal. Por lo tanto, todavía no puede ser presentado como el líder semanal hasta que termine la última ronda de la prueba.

¿Cuándo y a qué hora es la prueba de líder de hoy 3 de agosto en La Casa de los Famosos 2026?

La primera etapa se desarrolló este lunes 3 de agosto dentro de la casa y pudo seguirse mediante las cámaras disponibles en ViX. La definición está programada para la gala de las 22:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Canal 5 y la plataforma de streaming.

Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán a cargo de la emisión, en la que se conocerá al ganador. Además de la inmunidad, el triunfador tendrá acceso a la suite y podrá adquirir una ventaja estratégica para la segunda ronda de nominaciones.

El liderazgo representa uno de los beneficios más importantes del programa, pues evita que el ganador quede en riesgo durante la semana. Sin embargo, deberá afrontar posteriormente el reto relacionado con el poder de salvación, cuya dinámica puede permitirle proteger a otro habitante de la placa.

¿Quiénes ya están nominados en La Casa de los Famosos México 2026?

Actualmente no existen habitantes nominados para la segunda eliminación. La nueva ronda de votos se realizará el miércoles 5 de agosto, después de que termine la prueba de líder y se conozca al participante que contará con inmunidad.

En la primera semana quedaron nominados Yanet García, Aldo Rendón, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro, Memo Schutz y Arantza Ruiz. Esta última ganó el reto de salvación y decidió retirarse a sí misma de la placa, por lo que seis participantes llegaron a la gala del domingo.

Yanet García, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Memo Schutz y Luis Chaparro recibieron los votos necesarios para regresar a la competencia. Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de la cuarta temporada, después de llegar a la decisión final junto con Chaparro.

La salida de la cantante dejó a los habitantes frente a una nueva etapa del juego. Las alianzas formadas durante los primeros días podrían verse reflejadas en la nominación del miércoles, mientras que el ganador de la prueba de líder estará protegido.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

Las galas de lunes a viernes se transmiten a las 22:00 horas por Canal 5. Odalys Ramírez y Diego de Erice conducen las emisiones de lunes, martes, jueves y viernes, mientras que Galilea Montijo encabeza la gala de nominación de los miércoles.

La gala de eliminación se realiza los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas, también con Galilea Montijo en la conducción. Los horarios corresponden al tiempo del centro de México y pueden presentar ajustes en la programación.

ViX ofrece la señal permanente desde el interior de la casa durante las 24 horas, además de las galas y contenidos adicionales. De esta manera, el público puede seguir las pruebas, conversaciones y movimientos de los participantes antes de su presentación en televisión abierta. La identidad del nuevo líder se conocerá durante la emisión de este lunes.

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