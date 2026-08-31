Rating Colombia del 30 de agosto de 2026, según CNC: la información domina el domingo

Una programación distinta tiene su oportunidad de brillar el fin de semana y hubo una alocución presidencial.

Emisión de Noticias Caracol. – @NoticiasCaracol.

Un comportamiento normal dentro de las mediciones de audiencias de la televisión colombiana es que el fin de semana traiga un bajón. Las personas suelen realizar actividades distintas a estar en frente de la pantalla y eso permite que una programación distinta tenga su espacio para brillar. Este domingo, los productos informativos ocuparon los primeros lugares en el más reciente estudio de Centro Nacional de Consultoría (CNC). Además, hubo alocución presidencial.

Rating en Colombia del 30 de agosto de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,66 % Alocución presidencial – Caracol TV | 11,20 % Los informantes – Caracol TV | 10,51 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,66 % Noticias Caracol avance – Caracol TV | 7,74 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,34 % Séptimo día – Caracol TV | 7,14 % Expediente final – Caracol TV | 5,06 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,29 % La red – Caracol TV | 4,25 %

Programación de fútbol para este lunes, 31 de agosto de 2026

12:30 p.m. | Osasuna vs Getafe | LaLiga.

2:15 p.m. | Benfica vs Estoril | Primeira Liga.

2:30 p.m. | Barcelona vs Rayo Vallecano | LaLiga.

6:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay Dimayor.

8:05 p.m. | Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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