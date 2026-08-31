Pico y placa en Bogotá para este 1 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte el horario de pico y placa en Bogotá para este 1 de septiembre de 2026. Tenga presente que durante las horas que rige la norma, no puede sacar su carro.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

Arranca un nuevo mes de este 2026 y los bogotanos siguen con sus distintas rutinas. Muchos de ellos usan el carro para movilizarse a lo largo de la ciudad, pues es una herramienta bastante útil en muchos casos. El tema es que debe tener en cuenta el pico y placa para este 1 de septiembre, ya que la norma rige y hay ciertos vehículos que no podrán circular.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes, 1 de septiembre de 2026

Para este día no podrán transitar por las calles de la capital los autos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Debe ser respetuoso de la ley para evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades. Por otra parte, los carros con matrículas que culminen en 1, 2, 3, 4 y 5 sí podrán circular con normalidad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en la capital ya está establecido y rara vez tiene algún tipo de modificación. La norma empieza a regir a partir de las 6:00 a.m. y termina a las 9:00 p.m. Es vital que logre encontrar medios de transporte alternos para poder desplazarse a los sitios a los cuales deba ir.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

De entrada, los vehículos que están por fuera de la obligación son las motocicletas de cualquier tipo y aquellos que funcionan con motor eléctrico. Hay algunas personas que pueden tramitar un permiso de circulación especial cuando son población en condición de discapacidad, están acreditados como prensa o destinan el automotor a algún servicio básico para la sociedad, como la atención médica. También se puede pagar la cuota del pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Actualmente, pasar por alto la restricción se sanciona con un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $875.452 pesos. No obstante, hay otras consecuencias incómodas, como la inmovilización del vehículo, tema que conlleva costos adicionales por grúa y parqueadero en patios.

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