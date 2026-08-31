Amarini Villatoro se planta ante Saprissa y Alajuelense e ilusiona a todo Cartaginés

El entrenador dejó una fuerte declaración después del triunfo ante Herediano y reveló hasta dónde quiere llegar con Cartaginés.

Cartaginés se ilusiona con Amarini Villatoro | @CartaginesCR

Cartaginés volvió a demostrar que pretende ser protagonista durante este semestre. El conjunto brumoso derrotó 1-0 a Herediano este domingo y se mantiene en los primeros puestos del Torneo Apertura 2026. Después del triunfo, el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro dejó en claro que sus aspiraciones van mucho más allá de realizar una buena campaña.

El técnico chapín aseguró que dentro del vestuario existe confianza en las posibilidades del equipo y que Cartaginés se plantea competir por los títulos tanto del campeonato costarricense como de la Copa Centroamericana 2026. Aunque el cuerpo técnico intenta mantener el foco en cada compromiso, Villatoro reconoció que existen objetivos importantes trazados para los próximos meses.

“En el grupo hemos manejado la frase partido a partido, saber que hay un objetivo a largo plazo y uno a mediano plazo”, explicó Villatoro. El entrenador señaló que una de las primeras metas pasa por alcanzar las instancias decisivas, pero dejó una frase todavía más ambiciosa: “El objetivo a largo plazo del torneo es ser campeón, en los dos torneos. Creo que tenemos el equipo”.

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Amarini Villatoro no se siente menos que los grandes de Costa Rica

La confianza del guatemalteco está directamente relacionada con el plantel que tiene a disposición. Villatoro considera que los brumosos cuentan con suficientes argumentos para competir de igual a igual con cualquiera de los equipos tradicionalmente candidatos en Costa Rica y dejó un contundente mensaje sobre el lugar que pretende ocupar Cartaginés.

“Tenemos el equipo para pelearle a cualquiera”, afirmó. Y agregó: “Dentro del camerino y el entorno de nosotros, no nos sentimos menos que ninguno de los tradicionales. Tenemos el material humano y el trabajo para pelear el título”. Pese a esa confianza, el entrenador insistió en mantener la fórmula de avanzar partido a partido ante la dificultad de los compromisos que se aproximan.

Los resultados respaldan por ahora ese discurso. Cartaginés suma 12 puntos y ocupa la segunda posición del Apertura 2026, mientras que internacionalmente consiguió terminar como líder de su grupo en la Copa Centroamericana, asegurándose un lugar entre los ocho mejores de la competición.

El próximo gran desafío internacional tendrá además un condimento especial. Cartaginés enfrentará a Saprissa en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, con la ventaja de disputar el encuentro de vuelta en el estadio Fello Meza. La serie representará una prueba importante para comprobar hasta dónde puede llegar el equipo de Villatoro y para respaldar una declaración que marca sus aspiraciones: los brumosos quieren pelear por los dos títulos.

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