Ultimátum en Comunicaciones: Municipal desata una crisis al Fantasma Figueroa

La derrota ante Municipal desató un nuevo problema en Comunicaciones y aumentó la presión sobre el Fantasma Figueroa.

Comunicaciones perdió en el clásico ante Municipal | @CremasOficial

La derrota de Comunicaciones frente a Municipal en el Clásico Nacional profundizó el malestar alrededor del conjunto crema. Después de un comienzo irregular en el Torneo Apertura 2026, Vltra Svr, barra organizada del club, publicó un contundente comunicado dirigido a la junta directiva en el que exige la renuncia de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa como entrenador.

La presión sobre el técnico aumentó después del 1-0 sufrido frente a los Rojos. Comunicaciones apenas consiguió siete de los 18 puntos disputados durante las primeras seis jornadas y quedó en la octava posición de la clasificación. El rendimiento y los resultados terminaron provocando una reacción pública de un sector de la afición, que decidió apuntar directamente contra la conducción deportiva.

En su comunicado, Vltra Svr sostuvo que la historia, la grandeza y el escudo de Comunicaciones están por encima de cualquier jugador, entrenador o directivo. La agrupación aseguró que no está dispuesta a conformarse con proyectos que considere alejados de las exigencias históricas de la institución y reclamó resultados, compromiso y un cambio de rumbo.

🏁 FINAL DEL PARTIDO

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Exigen que el Fantasma Figueroa se vaya de Comunicaciones

El pedido más contundente está relacionado directamente con el futuro del entrenador chileno. “Figueroa no puede dirigir el próximo partido”, manifestó la barra, que previamente había exigido su renuncia como director técnico. De esta manera, la derrota ante Municipal llevó la tensión a un nuevo nivel y dejó a la continuidad del entrenador en el centro de la discusión.

El comunicado también apunta hacia las decisiones que podría tomar la dirigencia en caso de producirse un cambio de entrenador. Vltra Svr manifestó que no quiere “más de la denominada ‘rosca’” ni “a los mismos entrenadores de siempre”, y reclamó que el club busque una alternativa diferente para intentar modificar su presente deportivo.

En ese sentido, la agrupación pidió la construcción de “un proyecto serio, nuevo y ambicioso”, encabezado por un cuerpo técnico que comprenda la dimensión y las exigencias de Comunicaciones. El reclamo, por lo tanto, no se limita exclusivamente a la salida de Figueroa, sino que también plantea una modificación en el criterio utilizado para elegir a quien eventualmente pueda reemplazarlo.

La parte final del comunicado eleva todavía más la presión sobre la junta directiva. Vltra Svr aseguró que la paciencia de la afición “tiene un límite” y señaló que, si sus exigencias son ignoradas y se mantiene el actual rumbo, tomará “las acciones que considere necesarias”, sin precisar cuáles serían esas medidas.

Así, Comunicaciones atraviesa un momento de creciente tensión apenas seis jornadas después del comienzo del Apertura 2026. La derrota en el Clásico, los siete puntos obtenidos de 18 posibles y ahora el fuerte pronunciamiento de la barra organizada colocan al Fantasma Figueroa bajo una enorme presión, mientras se espera una definición de la dirigencia sobre su continuidad.

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