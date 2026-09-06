Matías Almeyda y Antonio Mohamed buscan hacer historia en la final de la Leagues Cup

Almeyda puede completar la hazaña tras ganarlo todo con Chivas, mientras Mohamed busca conseguirla ante Monterrey, club con el que fue campeón

Almeyda y Mohamed, dos ganadores en México | Imago7

La final de la Leagues Cup entre Monterrey y Toluca tendrá una disputa que va más allá del trofeo. Matías Almeyda y Antonio Mohamed llegan al partido con Liga MX, Copa MX y Concachampions dentro de sus respectivos palmarés, por lo que el entrenador que levante el título completará por primera vez el póker formado por Liga, Copa, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup.

En el caso de Almeyda, buena parte de esa colección nació durante su etapa con Chivas. El argentino comenzó a levantar trofeos con el Guadalajara en el Apertura 2015, cuando conquistó la Copa MX tras derrotar 1-0 a León en la final. Posteriormente sumó la Supercopa MX de 2016, aunque el periodo que terminó por marcar su paso por el Rebaño llegó durante 2017.

En el Clausura de aquel año, Chivas volvió a ganar la Copa MX después de superar a Morelia en tanda de penales. Apenas unas semanas más tarde, Almeyda agregó la Liga MX al vencer a Tigres en la final, con lo que completó un doblete que colocó a aquel Guadalajara entre los equipos protagonistas del fútbol mexicano.

La tercera pieza que hoy le permite aspirar al póker llegó en abril de 2018. Chivas se impuso al Toronto FC desde el punto penal y conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf. Almeyda cerró así su etapa rojiblanca con títulos de Liga, Copa y Concacaf, y ahora, desde el banquillo de Monterrey, tiene la posibilidad de añadir la Leagues Cup a esa lista.

Antonio Mohamed llega a la final con un camino diferente, aunque con el mismo objetivo. El Turco construyó su historial de campeonatos a través de varios clubes de la Liga MX. Fue campeón de Liga con Tijuana en el Apertura 2012, repitió con América en el Apertura 2014 y posteriormente levantó otro campeonato con Monterrey en el Apertura 2019.

Precisamente Rayados, su rival de este domingo, ocupa un lugar importante en la trayectoria de Mohamed. Con Monterrey conquistó la Copa MX del Apertura 2017 y volvió a levantar el torneo copero correspondiente a la edición 2019-20. De esta manera, el argentino ya había reunido Liga y Copa antes de ampliar recientemente su colección con Toluca.

La pieza internacional llegó con los Diablos. Mohamed es actualmente campeón de la Concachampions con Toluca, por lo que también se presenta a la final con los tres títulos que necesita como antecedente para completar el registro: Liga MX, Copa MX y Concacaf Champions Cup. Una victoria sobre Monterrey agregaría la Leagues Cup y le permitiría convertirse en el primero en conseguir las cuatro competiciones.

La coincidencia vuelve todavía más particular la definición. Almeyda buscará completar el póker después de haber ganado Liga, Copa y Concacaf con Chivas, mientras Mohamed intentará hacerlo frente al club con el que conquistó Liga y Copa MX. Ambos conocen lo que significa levantar trofeos en México y ahora tendrán una oportunidad directa de agregar uno que todavía falta en sus carreras.

El domingo, entonces, no solo estará en juego el campeonato de la Leagues Cup. Monterrey y Toluca también definirán cuál de sus entrenadores escribe primero un registro que reúne cuatro torneos de distinta naturaleza. Almeyda o Mohamed terminará la final con Liga, Copa, Concachampions y Leagues Cup en su palmarés, un póker que quedará asociado al ganador de esta edición.

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