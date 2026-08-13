Javier Gandolfi se rinde ante Leo Messi: “Hoy quedó demostrado que es el mejor de la historia”

El entrenador de León destacó la presencia de Leo Messi en el partido tras la muerte de padre

La presencia de Lionel Messi no pasó inadvertida para el técnico de León, Javier Gandolfi. Después del encuentro ante Inter Miami, el entrenador habló sobre lo que representó tener al argentino enfrente y aseguró que su aparición, tras la muerte de su padre, volvió a demostrar la dimensión que tiene dentro de la competencia.

Al ser cuestionado sobre si esperaba ver a Messi en el terreno de juego, el estratega fue directo al describir al futbolista argentino y colocarlo por encima del resto desde su perspectiva. “Para que entiendan lo que es Leo Messi, creo que hoy quedó demostrado. Creo que sobran las palabras. Es un animal de la competencia, es un jugador que obviamente, a mi entender, es el mejor de la historia”, declaró en conferencia de prensa.

El entrenador insistió en su valoración sobre el argentino y destacó lo que representa tanto durante los partidos como fuera de ellos. “Es el mejor de la historia dentro del campo de juego y después con acciones que vemos a la distancia. Es por eso que hoy demuestra una vez más lo que te acabo de decir”, agregó.

Más allá de Messi, el técnico analizó un encuentro que, desde su lectura, presentó dos escenarios para León. Durante la primera mitad consideró que su equipo tuvo dificultades para encontrar espacios ante la presión de Inter Miami, mientras que después del descanso consiguió modificar el desarrollo.

“Creo que hoy se vio un partido dividido en dos tiempos muy, pero muy claros. Primer tiempo nos costó, nos costó desde la evolución, como nos gusta, desde el ajustar. El rival, a mi entender, tuvo un primer tiempo excepcional”, explicó.

La respuesta llegó con las modificaciones realizadas para el complemento. El entrenador señaló los ingresos de Domínguez y Cambindo como parte del cambio que permitió a León encontrar otras alternativas. “El ingreso de Domínguez y Cambindo nos dio aire, nos dio por ahí un poco más de estructura y posibilidad de evolucionar desde el juego, de tener distintas opciones”, indicó.

También reconoció que existen aspectos defensivos que deberán corregirse después de lo ocurrido en el encuentro. Al referirse a una de las acciones que terminó en gol de Inter Miami, recordó que ese movimiento había sido contemplado durante la preparación, aunque el rival logró ejecutarlo.

“Obviamente que cuando recibís goles tenés varios puntos a corregir”, señaló. “Lo trabajamos con CEA en esa banda, entendíamos que el lateral se convertía en carril extremo, que ellos evolucionaban por el medio y que con Paul utilizaban atacar el espacio. Hay veces que también hay que felicitar al rival porque juega”.

El resultado permitió a León cerrar esta etapa con nueve puntos de nueve posibles. Para el entrenador, alcanzar esa cifra respondió a la preparación mental del plantel y a la capacidad de responder en partidos donde tuvo que modificar el marcador.

“Obviamente que tener el puntaje perfecto es algo que lo vinimos a buscar y nos preparamos desde la cabeza”, expresó. Además, consideró que el equipo dio “un golpe de carácter” durante sus compromisos y mencionó como factores adicionales el desgaste generado por los viajes y los lugares de entrenamiento.

El estratega puso parte del resultado en la participación de todo el plantel y no solamente de quienes comenzaron los encuentros. “Hoy tenemos un convencimiento total del grupo, entendiendo de que si no inician y están en el banco son igual o más importantes según la función que les toque”, afirmó al explicar las respuestas que ha encontrado desde las sustituciones.

Finalmente, habló sobre el objetivo que tiene desde su llegada a León y aseguró que la intención pasa por recuperar una dinámica basada en los resultados. “El ganar para mí se entrena, se entrena. Es el día a día, la entrenabilidad, gestión. Trabajamos con 30 cabezas en las cuales hoy confían”, comentó.

“La idea nuestra desde que llegamos es que el equipo, la institución, regrese a ser ganador”, concluyó el entrenador después de una jornada en la que León cerró con nueve puntos de nueve posibles y en la que también tuvo enfrente a Messi, a quien definió como “el mejor de la historia”.

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