Posibles alineaciones de Jaguares vs Once Caldas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre toda la antesala del juego entre Jaguares y Once Caldas de Manizales.

Jaguares vs Once Caldas, previa | Claro Sports

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II se queda con todos los reflectores del domingo 9 de agosto. Jaguares de Córdoba recibe en su casa, el Estadio Jaraguay de Montería, al Once Caldas de Manizales. Dos equipos que tiene objetivos fue diferentes en este segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Edwin Martínez, Juan Franco, Royscer Colpa y Carlos Henao; Rafael Bustamante, Johan Hinestroza; Santiago Cubides, Cristian Álvarez, Darwin López y Wilfrido de La Rosa. D.T.: Hubert Boderth.

Posible alineación del Once Caldas para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Jean Parra; Juan David Cuesta, Daniel Londoño, Jorge Cardona, Andrés Correa; Andrés Roa, Jaime Alvarado, Andrés Colorado; Felipe Gómez, Michael Barrios y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver a Jaguares vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, se llevará a cabo en el Estadio Jaraguay de Montería el domingo 9 de agosto a partir de las 6:10 de la tarde (hora COL). El cotejo será transmitido por Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Jaguares

05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares | Fecha 3.

02.08.2026 | Jaguares 0-3 Atlético Nacional | Fecha 2.

24.07.2026 | Cali 2-0 Jaguares | Fecha 1.

11.07.2026 | DIM 1-2 Jaguares | Amistoso.

26.05.2026 | Pereira 1-0 Jaguares | Fecha 5 (Copa).

Últimos partidos del Once Caldas

05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América | Fecha 3.

02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas | Fecha 2.

30.07.2026 | Envigado 0-3 Once Caldas | Fase 1B vuelta (Copa).

26.07.2026 | Once Caldas 5-1 Cúcuta | Fecha 1.

21.07.2026 | Once Caldas 3-0 Envigado | Fase 1B ida (Copa).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Alejandro Moncada (Antioquia).

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).

Miguel Roldán (Antioquia). Asistente 2: Johan Raigosa (Antioquia).

Johan Raigosa (Antioquia). Cuarto árbitro: Jesús Chima (Córdoba).

Jesús Chima (Córdoba). VAR: Heider Castro (Bogotá).

Heider Castro (Bogotá). AVAR: Stevenson Celeita (Bogotá).

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