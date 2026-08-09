Jaguares vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 4

Los ‘Felinos’ y el ‘Blanco Blanco’ llegan al Jaraguay con la necesidad de levantarse tras sus recientes caídas.

Jaguares vs Once Caldas, en vivo | Claro Sports

Continúan las emociones del fútbol colombiano. La disputa se traslada al Jaraguay de Montería, donde Jaguares de Córdoba y Once Caldas se verán por un solo objetivo: ganar. La necesidad está inclinada para el local, que está lejos de su mejor versión.

Los ‘Felinos’ vienen de caer entre semana a manos del Inter de Bogotá en Techo, provocando la tercera caída consecutiva desde que inició el semestre. Del otro lado, los ‘Albos’ sufrieron un desliz ante América, cortando una racha de casi 19 años sin conocer la derrota en su casa con ese mismo rival. Un triunfo es necesario para retomar su lugar entre los ocho.

¿A qué hora juegan Jaguares vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 9 de agosto de 2026?

Este compromiso, válido por la cuarta fecha, tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:10 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Alejandro Moncada (Antioquia). Usted podrá ver el duelo por la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Jaguares vs Once Caldas: así salen a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 II

Así forma Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Juan Arcila; Rafael Bustamante, Royscer Colpa, Wilfrido de la Rosa; Cristian Álvarez, Jader Maza y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

Así forma Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Andrés Colorado, Andrés Roa; Michael Barrios, Edwin Torres y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 4 de Liga BetPlay 2026? Pronósticos IA

A pesar de su última derrota, ChatGPT plantea que Once Caldas es el gran favorito para llevarse los tres puntos fuera de casa. No hay muchas credenciales para Jaguares, que llega con un panorama muy complicado en aras de salvar la categoría. Los ‘Blancos Blancos’, por su parte, han mostrado mejores números fuera de casa.

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