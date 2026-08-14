Rating Colombia del 13 de agosto de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’ no tiene rival

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el jueves 13 de agosto.

Presentadoras de ‘Yo me Llamo’ | Caracol Televisión.

En Claro Sports les contamos cómo se comportó el rating de la televisión colombiana y cuáles fueron los programas que lograron captar la atención de los televidentes. La producción estelar de Caracol TV sigue arrasando con toda la programación nacional en Colombia.

Rating en Colombia del 13 de agosto de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,88 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,72 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,61 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,27 % Noticiero del Senado – Caracol TV | 7,08 % María la caprichosa – Caracol TV | 6,76 % Noticias Caracol Avance – Caracol TV | 6,12 % Espacio político: Cambio Radical – Caracol TV | 5,52 % Pa Seguirte Queriendo – RCN | 5,33 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,86 %

Programación de fútbol para este viernes, 14 de agosto de 2026

10:30 a.m. | Olympique de Marseille vs Atlético de Madrid | Amistoso.

1:30 p.m. | Galatasaray vs Corum | SuperLiga de Turquía.

1:45 p.m. | Atalanta vs Athletic Club de Bilbao | Amistoso.

2:15 p.m. | Sporting de Lisboa vs Vitoria Guimarães | Liga de Portugal.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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