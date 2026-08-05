Deportes Tolima se refuerza con Sergio Aguayo, canterano de Chivas

El delantero mexicano-estadounidense de 23 años, canterano de Chivas, llega en condición de préstamos al Deportes Tolima.

Sergio Aguayo llega al Tolima | @TapatioCD

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II cursa su tercera jornada, sin embargo, los equipos siguen ajustando un par de piezas para sus nóminas del segundo semestre. Justamente, es el caso del Deportes Tolima. El único equipo colombiano que sigue con vida en la Copa Libertadores de América.

Teniendo en cuenta eso y con las notables bajas de Lucas González, su entrenador, Juan Pablo Nieto, uno de sus capitanes, Juan Pablo Torres, uno de sus mejores futbolistas del 2026-I y Jersson González. Los ‘pijaos’ tuvieron que salir al mercado de fichajes para volver a armar un equipo más que competitivo.

En ese orden de ideas, el conjunto tolimense ha sumado a su plantilla al director técnico bogotano, Sebastián Oliveros, proveniente de Fortaleza. Y con el se dieron las llegadas de Luis ‘Niche’ Sánchez, Jorge Cabezas Hurtado, el arquero mexicano Miguel Ortega y Hómer Martínez también desde la Liga MX.

Deportes Tolima pesca en el rentado mexicano

En las últimas horas se ha confirmado la llegada del delantero mexicano-estadounidense Sergio Aguayo. Desde la cantera de la Chivas de Guadalajara llega el nuevo hombre referencia del ataque del Deportes Tolima. Una posición que aún no tiene un verdadero dueño y por donde, Sebastián Oliveros sigue rotando constantemente.

👊🏼 ¡A romperla en Colombia, Sergio! 🇨🇴



🔜 Nuestro ariete sale a préstamo rumbo a @cdtolima como parte de su proceso de desarrollo 🔥



🫡 ¡NOS VEMOS PRONTO, AGUAYO! 🔝 pic.twitter.com/ZV7ZGY0DNh — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) August 5, 2026

Con experiencia en las divisiones menores no solo de Chivas, sino también de Pachuca llegará a competir la posición de centrodelantero con varios futbolistas. Luis Sandoval, Adrián Parra y Jorge Cabezas Hurtado, han sido utilizados en dicha posición, pero también son futbolistas que pueden integran cualquier posición en el frente de ataque.

En esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II, Jorge Cabezas Hurtado figura como el goleador del Deportes Tolima con dos anotaciones en tres fechas disputadas. Así mismo, Luis Sandoval también ya se ha reportado en las redes contrarias. Un indicio de que Sergio Aguayo deberá llegar dulce con el gol para poder dar el salto a la nómina titular de Sebastián Oliveros.

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