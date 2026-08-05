FIFA respalda a Gianni Infantino, admite errores y advierte que defenderá su integridad

Infantino y Mattias Grafström ofrecieron disculpas por el manejo del proyecto FFE y anunciaron una revisión que llegará al Consejo de la FIFA

FIFA reafirma su apoyo a Gianni Infantino | Reuters

La directiva de la FIFA reafirmó su apoyo a Gianni Infantino después de una reunión celebrada en Rabat, Marruecos, en la que participaron el secretario general, Mattias Grafström, y miembros de la junta directiva. El encuentro abordó la retirada de FIFA Forward Enterprise y los cambios que el organismo realizará en sus procesos internos.

Al término de la sesión, los integrantes presentes expresaron su respaldo al presidente. La organización informó que reafirmaron su “pleno apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que es la única persona elegida por las 211 federaciones miembro de la FIFA”. Infantino, a su vez, manifestó su respaldo al secretario general y a la administración.

La reunión concluyó que la coordinación entre la presidencia, la secretaría general y la junta directiva todavía puede fortalecerse. “La eficacia y la eficiencia de los procesos, la comunicación y las interacciones entre el presidente, el secretario general y la junta directiva de la FIFA se pueden y deben seguir mejorando siempre”, indicó el comunicado.

La FIFA también reconoció el trabajo desarrollado por su administración durante la Copa Mundial de 2026. Según la institución, el torneo no habría podido organizarse sin la colaboración del presidente, el secretario general y las diferentes áreas operativas, que “trabajaron en equipo y estuvieron plenamente alineados”.

Uno de los asuntos principales fue FIFA Forward Enterprise, propuesta que contemplaba crear una filial para administrar operaciones comerciales y eventos. La directiva reconoció “los errores cometidos” y señaló que nunca tuvo la intención de que el Consejo y las federaciones miembro se sintieran excluidos del proceso.

Infantino y Grafström enviaron una carta al Consejo de la FIFA y a las 211 asociaciones afiliadas para asumir las fallas registradas durante el desarrollo y la comunicación del proyecto. “Nos disculpamos sinceramente por estos errores y nos comprometemos a que no vuelvan a ocurrir”, señalaron ambos dirigentes.

La carta también confirmó que se llevará a cabo una evaluación de lo ocurrido. “Con esto en mente, realizaremos una revisión necesaria, y un informe será presentado al Consejo de la FIFA en su próxima reunión programada”, agregaron Infantino y Grafström. La propuesta de FFE ya fue retirada y no será sometida a aprobación.

Pese a reconocer los errores, la organización sostuvo que se respetó su marco normativo y lanzó una advertencia ante los cuestionamientos recibidos. “La FIFA no tolerará ataques contra su integridad, buena gobernanza y procedimientos, y adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y su reputación”, estableció.

Finalmente la directiva afirmó que los acuerdos alcanzados en Rabat deberán “reforzar la gobernanza de la FIFA” y contribuir a restablecer la confianza en la institución. El organismo también continuará trabajando con confederaciones y federaciones mediante el Programa Forward, destinado al desarrollo del fútbol entre sus 211 asociaciones miembro.

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