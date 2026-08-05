Internacional de Bogotá vs Jaguares, en vivo la Liga Betplay 2026-II:goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

El Estadio Metropolitano de Techo abre sus puertas para la disputa de este duelo entre el elenco bogotano y el cordobés.

Directo Inter Vs Jaguares/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy 5 de agosto de 2026?

La pelota en el Estadio Metropolitano de Techo empezó a rodar a las 06:15 p.m.

Alineaciones de Internacional de Bogotá y Jaguares: así salen a la fecha 3 de la Liga Betplay 2026-II

Internacional de Bogotá: por confirmar.

Jaguares: por confirmar.

Lea también: