Internacional de Bogotá vs Jaguares, en vivo la Liga Betplay 2026-II:goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3
El Estadio Metropolitano de Techo abre sus puertas para la disputa de este duelo entre el elenco bogotano y el cordobés.
¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy 5 de agosto de 2026?
La pelota en el Estadio Metropolitano de Techo empezó a rodar a las 06:15 p.m.
Alineaciones de Internacional de Bogotá y Jaguares: así salen a la fecha 3 de la Liga Betplay 2026-II
Internacional de Bogotá: por confirmar.
Jaguares: por confirmar.