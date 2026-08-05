Israel López pide paciencia para Solari: “Con Efraín ya tenían un esquema; ahora hay que esperar”

López destacó que la estabilidad de la plantilla de Pumas facilitará la adaptación, aunque advirtió que los nuevos refuerzos necesitan procesos graduales

El inicio de la etapa de Sebastián Solari al frente de Pumas requerirá tiempo para consolidar una idea de juego, aseguró el exfutbolista universitario Israel López en entrevista exclusiva para Claro Sports por W Radio, quien consideró que el equipo todavía atraviesa el proceso de adaptación tras el cambio de entrenador.

Luego de la derrota del conjunto auriazul en la Leagues Cup, López señaló que la diferencia más evidente entre el trabajo del estratega argentino y el de Efraín Juárez radica en que el plantel ya había asimilado una propuesta bajo el anterior cuerpo técnico.

“Honestamente creo que con Efraín ya tenían agarrado un esquema específico en el cual se veía una idea. Evidentemente con Solari va a tardar un poco. El trabajo y el tiempo adecuados harán que el equipo pueda salir adelante”, explicó.

El exmediocampista reconoció que todavía observa aspectos por corregir, aunque considera que el proceso necesita continuidad antes de emitir conclusiones. “Cuando hay un cambio de técnico evidentemente hay un lapso donde va a tardar ese tema de acoplamiento, de entendimiento y de las cuestiones que el técnico quiera generar hacia el equipo”, comentó.

Israel López pide tiempo para Solari: “Hay que darle tiempo”

López destacó que una de las ventajas con las que cuenta Solari es que la base del plantel se mantuvo respecto al torneo anterior, situación que puede facilitar el desarrollo de su proyecto.

“Pumas me parece que algo positivo que hace hoy es mantener la base. Creo que esto es importante y, con base en eso, el técnico debe fortalecer el trabajo que quiera realizar”, afirmó.

No obstante, insistió en que los resultados no llegarán de manera inmediata. “Va a costar tiempo, espero que no sea mucho. Honestamente veo ciertas situaciones que hacer, pero cuesta tiempo, cuesta trabajo, entonces hay que darle tiempo”, señaló.

El exjugador agregó que los encuentros de la Leagues Cup pueden servir para que el entrenador continúe probando variantes antes del regreso a la actividad de la Liga MX. “Estos partidos van a servir de mucho. Me imagino que para el próximo partido el técnico hará rotación en su cuadro y buscará ese entendimiento y esa presión a lo que él exige y pide”, indicó.

Los refuerzos también necesitarán adaptación

Israel López también pidió paciencia con las incorporaciones realizadas por la directiva universitaria, al considerar que jugadores como Sebastián Córdova requieren tiempo para adaptarse a la propuesta del nuevo entrenador.

“Como todo en un equipo, tienes que darle tiempo para que el técnico pueda explotar sus cualidades y puedan aportar cosas positivas. Al ser refuerzos la presión siempre va a existir, pero el trabajo del día a día será el que les permita rendir”, explicó.

Sobre Arteaga a quien dirigió durante su etapa en fuerzas básicas de Toluca, recordó que conoce sus condiciones y confía en que pueda convertirse en una pieza importante. “Es un chico que te puede dar mucho, pero necesita tiempo”, apuntó.

La cantera debe seguir siendo parte de la identidad

Otro de los temas abordados por el exuniversitario fue el papel de las fuerzas básicas, un aspecto que considera indispensable dentro del proyecto deportivo del club. López señaló que el trabajo de la cantera debe mantenerse conectado con el primer equipo para facilitar el desarrollo de los jóvenes futbolistas.

“Pumas tiene una esencia de formar jugadores. Hoy las fuerzas básicas están trabajando bien y teniendo resultados, pero tienen que ir de la mano con el primer equipo. Cuando estás arriba tienes que voltear hacia abajo y darle oportunidad a los chavos”, expresó.

Añadió que la dirección deportiva y el cuerpo técnico deben conocer de cerca el crecimiento de los futbolistas juveniles para integrarlos al plantel cuando estén preparados. “Las fuerzas básicas tienen que ser una base del club. Debe existir esa unión con el técnico para empezar a dar oportunidad a los jóvenes”, concluyó.

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