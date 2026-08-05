México golea a Panamá y se mete a la final del fútbol varonil de Santo Domingo 2026

La selección mexicana vence de manera contundente a su similar de Panamá y se instala en el partido por la medalla de oro del fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección mexicana está en la final del fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras vencer a 4-0 a Panamá en la primera semifinal disputada este miércoles 5 de agosto en el Estadio Moca 85.

El equipo que dirige Eduardo Arce resolvió el partido temprano y mantiene el invicto en el torneo. Panamá se suma a Venezuela y Guatemala como los equipos que han sucumbido ante el tricolor, con solo los anfitriones, República Dominicana, siendo capaces de sumar ante el representativo mexicano.

La figura del partido fue Joaquín Moxica. El futbolista que pertenece al Atlante marcó el segundo y tercer tanto, pero la cuenta la abrió Gael García apenas al minuto 8, con un fuerte remate de cabeza tras centro de Sebastián Aceves para superó al guardameta panameño.

Moxica puso el 2-0 al 17′, con otro testarazo tras un gran pase de Octavio Vázquez, quien metió el pase entre los dos centrales canaleros. El 3-0 llegó al minuto 32, con un error de Panamá en la salida que permitió el pase filtrado para que el delantero de los Potros de Hierro firmara su doblete. El partido estaba sentenciado antes del descanso.

La tormenta se hizo presente en el Estadio Moca 85 en la segunda parte. Se cayó el cielo por media hora y eso afecto a que no se moviera el marcador hasta el agregado. Al 90+1′. Octavio Vázquez puso el 4-0 definitivo.

México está en la final del fútbol de ambas ramas en los Centroamericanos. La femenil necesitó de la prórroga para superar a El Salvador y se enfrentará a Colombia por la medalla de oro. La varonil espera a rival, que saldrá del duelo entre los cafetaleros y Venezuela que se disputa más tarde este miércoles.

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