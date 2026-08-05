Toma de Posesión de Abelardo De La Espriella: fecha, horario y todo sobre la ceremonia del nuevo presidente de Colombia

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella marcará un hecho histórico al realizarse en Cali y no en el tradicional Capitolio Nacional de Bogotá.

Discurso de Abelardo de La Espriella | Reuters.

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia este viernes 7 de agosto de 2026. La ceremonia de posesión se realizará en el coliseo Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en la capital del Valle del Cauca, dejando atrás la tradición de llevar a cabo el acto de investidura en el Capitolio Nacional, en Bogotá.

¿Cuándo es la Toma de Posesión de Abelardo De la Espriella, el nuevo presidente de Colombia?

La ceremonia se llevará a cabo este viernes 7 de agosto de 2026 fuera de Bogotá. En esta ocasión, el acto de posesión tendrá como escenario el Arena USC, centro de eventos de la Universidad Santiago de Cali, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

¿Qué mandatarios, jefes de Estado y personalidades asistirán a la Posesión de Abelardo De la Espriella en Colombia?

La ceremonia contará con la presencia del rey Felipe VI de España, así como de varios jefes de Estado de América Latina, entre ellos Javier Milei, presidente de Argentina, y Daniel Noboa, mandatario de Ecuador. Además, asistirán destacadas personalidades del ámbito internacional, como Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Rey Felipe VI de España.

de España. Javier Milei , presidente de Argentina.

, presidente de Argentina. Daniel Noboa , presidente de Ecuador.

, presidente de Ecuador. Santiago Peña , presidente de Paraguay.

, presidente de Paraguay. José Antonio Kast , presidente de Chile.

, presidente de Chile. Presidentes de Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras.

Primer ministro de Curazao y vicepresidentes de El Salvador y Guatemala.

Iván Duque , Andrés Pastrana y César Gaviria (expresidentes de Colombia confirmados).

, y (expresidentes de Colombia confirmados). Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Toma de Posesión Presidencial en Colombia 2026: ¿Dónde ver en vivo la ceremonia?

La ceremonia será transmitida por los principales canales de televisión abierta del país (Caracol y RCN), así como por algunos canales regionales. Además, podrá seguirse a través de las redes sociales y las plataformas digitales de distintos medios de comunicación.

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