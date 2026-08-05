América de Cali acata la suspensión a Yhormar Hurtado

Los’ Diablos Rojos’ visitan este miércoles al Once Caldas, en el marco de la jornada 3 de la Liga BetPlay 2026-II.

Yhormar Hurtado, futbolista colombiano/ Vizzor Image.

Como un ‘baldado de agua fría’, así recibió América de Cali la noticia de la suspensión por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor a Yhormar Hurtado el futbolista estará suspendido por 7 días, mientras se adelantan las investigaciones sobre su posibilidad o no de participar en lo que resta del 2026 en el Fútbol Profesional Colombiano.

“Medida provisional adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato, consistente en suspender temporalmente al señor Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A., por un término de siete (7) días calendario, con ocasión a las denuncias de partido formuladas por IDBDC Albinegro S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club F.C.S.A. ”, declaró la entidad este martes 4 de agosto en horas de la noche.

Cabe mencionar que Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó demandaron los partidos que perdieron contra el cuadro vallecaucano por las fechas 1 y 2 respectivamente de la Liga BetPlay 2026, reclamando la inscripción de Hurtado, ambos clubes de primera división reclaman los 3 puntos en el escritorio. Por tal motivo Dimayor quiso poner un tatequieto en esta situación.

Comunicado de América de Cali:

📄 Comunicado Oficial | Caso Yhormar Hurtado pic.twitter.com/OPoMDlazNf — América de Cali (@AmericadeCali) August 5, 2026

El cuadro del Valle del Cauca, es enfático en su pronunciamiento, acata la suspensión a Yhormar Hurtado, asegura que Marcos Mina reemplazará al lateral derecho en la convocatoria del duelo de esta noche en el Estadio Palogrande, en consecución a la disputa de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-ll.

América de Cali recalcó qué: “Mantiene la convicción que ha actuado en todo momento de conformidad con la reglamentación aplicable con fundamento en análisis serios y responsables, siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos por las autoridades competentes para la inscripción y habilitación de jugadores”.

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