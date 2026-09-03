Liga MX reprograma cinco partidos por la Leagues Cup y algunos se jugarán… ¡hasta noviembre!

América, Toluca, León y Rayados provocaron ajustes en el calendario mexicano por su participación en la fase final internacional

La fase final de la Leagues Cup 2026 tendrá repercusiones directas en el calendario del fútbol mexicano. La Liga MX anunció este miércoles la reprogramación de cinco partidos correspondientes al Apertura 2026, modificación que involucra a Toluca, León, América y Rayados debido a su participación en las instancias definitivas del torneo internacional.

El organismo explicó que los ajustes se realizan con fundamento en el Artículo 18 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2026-2027, apartado que contempla modificaciones de fechas y horarios cuando los clubes tienen actividad en competencias oficiales. La medida permitirá adecuar el calendario ante la presencia de equipos mexicanos en las semifinales, la final y el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup.

Uno de los primeros encuentros afectados será Pumas vs León, correspondiente a la jornada 7, que quedó programado para el jueves 10 de septiembre a las 21:00 horas. El compromiso se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que los universitarios deberán esperar para recibir al conjunto esmeralda.

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León también tendrá modificaciones en su compromiso de la jornada 8. El duelo entre León y Atlético de San Luis se disputará el lunes 14 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp. De esta manera, el conjunto guanajuatense tendrá dos partidos del torneo local acomodados en nuevas fechas por su participación internacional.

La Liga BBVA MX informa la reprogramación de partidos del Torneo Apertura 2026 por la Fase Final de la Leagues Cup. 📰👇 pic.twitter.com/lARKuindhh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026

Toluca aparece entre los clubes que deberán reajustar su agenda. Puebla vs Toluca, partido de la jornada 7 del Apertura 2026, se jugará el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Los Diablos tendrán así una nueva fecha para visitar al conjunto poblano después de su actividad en la Leagues Cup.

El cambio que deberá esperar más tiempo involucra al América. El partido América vs Xolos de Tijuana quedó reprogramado para el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Azteca. El encuentro pertenece a la jornada 7 y será uno de los que se recuperarán varias semanas después de la fecha originalmente contemplada dentro del calendario.

Querétaro vs Rayados será el último de los cinco encuentros reprogramados en disputarse. El partido quedó fijado para el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora. El compromiso de la jornada 7 llevará al Monterrey a territorio queretano ya en la parte posterior del calendario del Apertura 2026.

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La Liga MX agradeció la disposición de los clubes para realizar las modificaciones y señaló que los movimientos responden a la participación internacional de sus equipos. Así, los cinco encuentros reprogramados se distribuirán entre septiembre, octubre y noviembre, mientras Toluca, León, América y Rayados concentran su atención inmediata en la fase final de la Leagues Cup 2026.

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