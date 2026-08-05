Gilberto Mora, el jugador más valioso de la Leagues Cup; supera a Messi, Son y De Paul

Publicado por Redacción Claro Sports

La edición 2026 de la Leagues Cup tendrá a Gilberto Mora como el jugador de mayor valor de mercado tomando en cuenta a los 36 clubes participantes

¿Cuándo se irá Gilberto Mora a Europa?
Gilberto Mora, futbolista de Xolos | Imago7

La Leagues Cup 2026 se puso en marcha en una jornada que no fue del todo positiva para la Liga MX, pues una vez más en territorio estadounidense, la MLS impuso sus condiciones como local para sacar importantes resultados en los primeros partidos de la jornada.

Mientras la competición continúa su curso, la Leagues Cup aguarda por el debut de sus grandes estrellas tanto de MLS como de Liga MX, entre los que destacan nombres como el de Lionel Messi, Robert Lewandowski, Heung-Min Son. Así como de Liga MX a Gilberto Mora, Armando González, Hugo Cuypers, entre otros. Lee la nota completa AQUÍ.

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