Dallas se pinta rojiblanco: la afición arropa a Chivas en su llegada

La afición rojiblanca convirtió la llegada del Guadalajara en una fiesta antes de su debut en la Leagues Cup 2026

Chivas recibe una serenata rojiblanca. Foto X: @Chivas

Chivas ya siente el respaldo de su afición en territorio estadounidense. A unas horas de su presentación en la Leagues Cup 2026, decenas de seguidores rojiblancos se dieron cita a las afueras del hotel de concentración del Guadalajara en Dallas para recibir al plantel con cánticos, porras y gritos de aliento de cara al arranque del torneo.

La llegada del Rebaño Sagrado se convirtió en una auténtica fiesta. Los aficionados, muchos de ellos con camisetas, banderas y bufandas del club, esperaron durante varios minutos la llegada del autobús para demostrar que, una vez más, Chivas jugará prácticamente como local gracias al apoyo de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

🇦🇹 Una locura nuestra gente en Los Ángeles 📍 pic.twitter.com/mo3f6VF6mo — CHIVAS (@Chivas) August 5, 2026

La afición rojiblanca vuelve a hacerse sentir

En cuanto el equipo apareció en el hotel, comenzaron los tradicionales cánticos que acompañan al Guadalajara en cada visita a la Unión Americana. Los jugadores respondieron con saludos, firmas y gestos de agradecimiento antes de ingresar a la concentración, mientras los seguidores continuaban alentando al plantel.

La escena confirmó el enorme arraigo que mantiene Chivas fuera de México, donde suele protagonizar multitudinarios recibimientos cada vez que disputa partidos oficiales o amistosos.

Chivas inicia una nueva aventura en la Leagues Cup

El conjunto rojiblanco afrontará una nueva edición de la Leagues Cup con la misión de competir por el título frente a los clubes de la MLS. El debut será este 5 de agosto frente al LAFC en el BMO Stadium, encuentro que marcará el inicio de su actividad dentro de la fase de grupos.

Posteriormente, Guadalajara continuará su participación enfrentando al FC Dallas y al Seattle Sounders, en una primera ronda que exigirá sumar resultados positivos para avanzar a la siguiente etapa del torneo.

Con el ánimo de miles de Chivahermanos detrás, el Guadalajara comenzará su camino en la Leagues Cup 2026 con el objetivo de convertirse en uno de los protagonistas del certamen y pelear por un título que sigue siendo una de las grandes metas del club.

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