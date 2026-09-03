Primer fracaso de Guillermo Almada: el América vuelve a quedarse con la deuda de un título internacional

Las Águilas del América perdieron el pase a la final de la Leagues Cup tras caer en la tanda de penales frente a los Rayados de Monterrey

El América perdió el pase a la final de la Leagues Cup en tanda de penales, un resultado que dio el primer golpe a la era de Guillermo Almada. El técnico uruguayo llegó este verano al Nido con la misión de colocar a las Águilas de nueva cuenta en los principales escaparates del fútbol mexicano y con la encomienda de terminar con la sequía de títulos internacionales. Sin embargo, el equipo de Coapa tendrá que esperar para saldar esa deuda.

La eliminación ante Monterrey prolonga una historia que el América no ha conseguido cambiar en los últimos años. El conjunto azulcrema tuvo que remar contra corriente después del gol de Diego Rossi, pero reaccionó con los tantos de Ramón Juárez y Alan Cervantes para darle la vuelta al marcador. Rayados encontró el empate con Lucas Ocampos al minuto 67 y llevó el partido hasta una tanda de penales que mantuvo la tensión hasta el último disparo.

Desde los once pasos, América volvió a quedarse corto en un escenario que se ha convertido en una de sus principales cuentas pendientes. Alan Cervantes tuvo la oportunidad de mantener con vida a las Águilas, pero falló su cobro, mientras Hugo Cuypers convirtió el quinto disparo de Monterrey para sentenciar el 5-4. Rayados avanzó a la final de la Leagues Cup ante Toluca y el conjunto de Coapa volvió a quedarse sin la posibilidad de disputar un título internacional.

Los penales ya habían marcado varios de los capítulos más dolorosos de la etapa de André Jardine. Nashville eliminó al América en la Leagues Cup 2023 después de un empate agónico y una tanda que terminó 6-5, mientras Colorado Rapids repitió la fórmula un año después con una definición que llegó hasta el 9-8. La Campeones Cup 2024, con la victoria ante Columbus Crew desde los once pasos, fue la excepción dentro de una etapa en la que el conjunto azulcrema encontró más frustraciones que títulos fuera de México.

La deuda, sin embargo, nunca se limitó a la Leagues Cup. Pachuca eliminó al América en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2024 y Cruz Azul hizo lo propio en los cuartos de final de 2025. Ese mismo año llegó uno de los golpes más duros del ciclo de Jardine, cuando LAFC remontó en los minutos finales y venció 2-1 al conjunto azulcrema por el último boleto al Mundial de Clubes. La Leagues Cup 2025 tampoco ofreció respuestas, pues América quedó fuera en la fase inicial después de tres empates ante Real Salt Lake, Minnesota United y Portland Timbers.

El último capítulo de aquella etapa volvió a tener a Nashville como protagonista. En abril de 2026, el conjunto de la MLS venció 1-0 al América en el Estadio Azteca y terminó con su participación en la Concacaf Champions Cup antes de las semifinales. El resultado extendió una sequía continental que se mantiene desde 2016, cuando las Águilas conquistaron su último gran título internacional. La Campeones Cup levantada ante Columbus en 2024 fue una excepción dentro de una etapa marcada por las eliminaciones ante equipos como Pachuca, Cruz Azul, LAFC y Monterrey, resultados que terminaron por convertir la deuda internacional en una constante para el club.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue la dramática tanda de penales de Monterrey y América en la semifinal de la Leagues Cup

Ahora Guillermo Almada tendrá que comenzar a construir una historia diferente a partir de este golpe. América llegó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 con siete puntos, después de vencer 3-1 a San Diego FC, repetir el marcador ante Portland Timbers y empatar 1-1 frente a Austin FC, pero el primer gran examen de eliminación directa terminó en otra frustración. El proyecto del técnico uruguayo apenas comienza, aunque la deuda permanece: el América sigue sin encontrar la fórmula para trasladar su jerarquía doméstica al escenario internacional y tendrá que esperar una nueva oportunidad para saldarla.

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