Huiqui destierra las ‘cruzazuleadas’: “Hoy el equipo tiene alma”

Cruz Azul busca cerrar perfecto la fase de grupos, mientras que el técnico destaca la madurez del plantel y la ambición por conquistar la Leagues Cup 2026

Huiqui presume la nueva mentalidad de Cruz Azul. Imago 7

Cruz Azul llega a su último partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 con la posibilidad de asegurar su clasificación y con una ambición que Joel Huiqui no pretende esconder. El técnico cementero aseguró que su equipo está preparado para competir por el campeonato, pese a las dificultades logísticas que han enfrentado los representantes de la Liga MX durante el torneo.

Antes del encuentro ante Chicago, Huiqui reconoció que disputar la competencia fuera de México representa una exigencia adicional por los traslados y el tiempo lejos de casa. La Máquina incluso sufrió contratiempos durante su viaje a Minneapolis, pero el entrenador rechazó utilizar esas circunstancias como argumento para justificar cualquier resultado.

“Es compleja la realidad. La logística para el equipo mexicano implica salir de casa, estar en un lugar que no es tu residencia habitual y trasladarte de una ciudad a otra, pero para mí no es una excusa para dejar de intentar demostrar nuestra mejor versión”, explicó en conferencia de prensa.

El estratega también encontró un aspecto favorable en el respaldo que Cruz Azul ha recibido durante su recorrido por Estados Unidos. Philadelphia, Nueva York y Nueva Jersey fueron algunos de los lugares donde el conjunto celeste sintió el apoyo de sus aficionados, situación que Huiqui considera una fortaleza para afrontar la competencia lejos de México. “Tenemos una gran ventaja: tanto en México como en Estados Unidos jugamos de local siempre y hoy esa es una de las grandes fortalezas que tiene el equipo”, señaló.

Cruz Azul quiere hacer historia en la Leagues Cup

El objetivo inmediato pasa por superar a Chicago, rival que también necesita un resultado favorable para asegurar su continuidad. Huiqui anticipó un partido abierto y aseguró que Cruz Azul mantendrá la propuesta que le ha permitido conseguir buenos resultados durante esta primera fase. “Vislumbramos un partido igual que los anteriores, complejo, en el que tenemos que estar 100% concentrados en todas las fases y momentos”, explicó. El técnico añadió que buscarán “imponer condiciones” y contrarrestar las principales virtudes ofensivas de su adversario.

La Máquina también persigue una marca particular: convertirse en el primer representante mexicano en ganar sus tres encuentros de la fase de grupos. Para Huiqui, conseguirlo sería otra muestra del crecimiento de un equipo que todavía se encuentra en proceso de consolidación. “Estamos mucho más cerca que hace un par de torneos. La realidad es que hoy el equipo es muy maduro; ha entendido y, sobre todo, ha identificado mejor los momentos, los partidos, las competencias y las situaciones”, afirmó.

Huiqui quiere dejar atrás las ‘cruzazuleadas’

Uno de los puntos más importantes de la conferencia llegó cuando Huiqui habló sobre la capacidad de reacción que ha mostrado su equipo. El entrenador recordó que durante su etapa como futbolista vivió momentos en los que Cruz Azul recibió etiquetas por dejar escapar ventajas y partidos que parecían controlados. “Me tocó, como jugador, recibir ese tipo de etiquetas; ser parte de un equipo que iba ganando un partido, le daban la vuelta, se complicaba todo y terminabas viviendo situaciones muy complejas”, recordó.

Para Huiqui, el actual plantel ha comenzado a construir una mentalidad diferente. El técnico destacó que sus jugadores mantienen la intención de ganar independientemente de si están arriba o abajo en el marcador, algo que considera fundamental para cambiar la percepción alrededor del club. “Han generado un convencimiento interno en el que, independientemente del resultado, sea en contra o a favor, ellos siempre quieren ganar y eso es una ventaja”, señaló.

Esa transformación lleva al entrenador a colocar la vara en lo más alto. Huiqui considera que el grupo ya tiene una identidad reconocible y no dudó en señalar el campeonato como la meta de los cementeros: “Hoy el equipo tiene identidad, hoy el equipo tiene alma y hoy el equipo está para ganar la Leagues Cup”.

Palavecino destaca la competencia interna de Cruz Azul

Agustín Palavecino coincidió con su entrenador al destacar la fortaleza colectiva del plantel. Para el mediocampista, uno de los factores que explican el momento de Cruz Azul es la competencia interna y la capacidad de quienes ingresan desde el banquillo para responder en medio de una intensa acumulación de partidos. “Se disfruta tener esa competencia, tener el grupo que tenemos. Somos una gran familia y creo que la competencia que existe entre nosotros es muy sana”, expresó.

El argentino remarcó que los futbolistas saben que los cambios pueden resultar determinantes cuando se juega cada tres días. “El que entra tiene que estar preparado y la verdad es que el plantel está en la misma sintonía. Los resultados están a la vista”, agregó.

Palavecino también comparó lo que ha encontrado en la MLS con su experiencia en el fútbol sudamericano. El jugador percibe una competencia dinámica, con partidos que tienden a abrirse y ofrecer espacios incluso cuando uno de los equipos tiene ventaja. “Creo que la MLS es una liga similar a la de México. Comparada con el fútbol sudamericano, por ahí el partido se parte mucho y se hace muy de ida y vuelta. Allá en Sudamérica, cuando un rival está con el resultado a favor, arma un bloque bajo y se hace mucho más difícil; acá no se cierran”, explicó.

Cruz Azul afrontará su último compromiso de la primera fase con la clasificación como prioridad, pero también con un objetivo que va más allá del encuentro ante Chicago. Huiqui considera que La Máquina está cada vez más cerca de alcanzar la versión que busca y ya coloca el título de la Leagues Cup como la meta de un plantel que pretende confirmar su crecimiento con resultados.

TE PUEDE INTERESAR