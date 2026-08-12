¿Qué pasaría si México pasa de la Concacaf a la Conmebol? Las implicaciones de ingresos, viajes, eliminatorias…

Analizamos el proceso que se requiere para hacer el cambio de confederación y todas las aristas económicas, logísticas y deportivas de pasar a competir al fútbol centroamericano

Las implicaciones de que México deje Concacaf y pase a la Conmebol | Imago7

En los últimos días, en medio de la vorágine que ocasionó la propuesta de Gianni Infantino de una parte de los derechos del Mundial a inversionistas privados, comenzaron a salir reportes de las diferencias entre el fútbol mexicano y la Concacaf, incluyendo el presunto apoyo del todavía presidente de la FIFA para que la Federación Mexicana de Fútbol pase a formar parte de la Conmebol.

La relación entre la Femexfut y la Concacaf se habría deteriorado en los últimos meses, con diferencias por los cambios en los derechos de transmisión de la Copa Oro y la Nations League. La diferencia de posturas se observa en la respuesta a la propuesta de Infantino, la cual fue rechazada por la Concacaf, mientras que la FMF dijo que presentaría la información a sus miembros y se sometería a votación. Tras ello, varias federaciones y confederaciones pidieron la destitución de Infantino, mientras que el fútbol mexicano respaldó a Infantino, quien respaldaría el cambio a Sudamérica.

El tiempo dirá si hay efectivamente un cambio federativo, pero hay múltiples variables a considerar, tanto a nivel federativo como para los clubes.

Así es el proceso para que México deje a la Concacaf y se sume a la Conmebol

El proceso para cambiar de confederación es algo que ya se vio en el pasado. Australia dejó la Confederación de Fútbol de Oceanía por la Confederación Asiática en 2006. Así es el proceso, según indica el artículo 22.2 de los Estatutos de la FIFA:

La Federación Nacional del país en cuestión debe presentar una solicitud formal para el cambio La confederación a la que pretenda llegar debe autorizar su ingreso La confederación a la que pertenece debe autorizar también su salida, o no presentar una oposición formal El Consejo de la FIFA debe aprobar el cambio ya con el aval de ambas confederaciones y se establece la fecha en la que se formaliza la transición.

El tercer punto es el mayor obstáculo para que el fútbol mexicano pase a competir en la Conmebol. La Concacaf podría sufrir un golpe en lo económico si los clubes de la Liga MX y la selección mexicana ya no disputan los torneos regionales, no solo por lo que generan en territorio mexicano, sino con los migrantes que radican en los Estados Unidos.

¿Cuándo dejó de participar México en los torneos de la Conmebol?

En 1993, la Conmebol invitó a México y Estados Unidos por primera vez a la Copa América. En 1998, los clubes mexicanos participaron por primera vez en la Copa Libertadores y en 2005 debutaron en la Copa Sudamericana. La relación duró varios años, pero se detuvo hace una década.

En 2016, el fútbol mexicano participó por última ocasión en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tras 18 años compitiendo en los torneos sudamericanos, pero el cambio de formato orilló a la Federación Mexicana de Fútbol a declinar su participación. En cuanto a la Copa América, las futuras ediciones tras la edición del 2016 estaban programadas para los mismos años en que se disputaba la Copa Oro, por lo que el fútbol mexicano se optó por jugar los torneos de la Concacaf.

Los equipos mexicanos jugaron por última vez la Libertadores en 2016 | Imago7

Conmebol reparte más ingresos en sus torneos

Dejar los torneos de la Conmebol significó una reducción en los ingresos para el fútbol mexicano. La última Copa América entregó 16 millones de dólares al campeón, una cifra mayor a la anterior edición ya que se disputó en los Estados Unidos. Cuatro años antes, en Brasil 2021, se repartió 10 millones de dólares al ganador. Ambas cifras superan a los premios de la última Copa Oro, la del 2025, en la que el primer lugar ganó un millón de dólares.

En cuanto a los torneos de clubes, la Conmebol anunció que el campeón de la Copa Libertadores 2026 ganará 25 millones de dólares, mientras que el ganador de la Sudamericana ingresará 10 millones. En la Concacaf, la Champions Cup premió con 5 millones de dólares al ganador.

El problema de la logística: un día en un avión para jugar un partido

Participar en los torneos sudamericanos, sobre todo a nivel de clubes, tiene complicaciones logísticas por los largos traslados. El tiempo de vuelo desde la CDMX a diversas ciudades de los 10 países sudamericanos es de por lo menos 4 horas y 30 minutos. Es un tiempo relativamente similar que volar de la capital mexicana a Seattle o Nueva York, pero aumenta mientras más al sur te traslades: un viaje a Sao Paulo implica volar más de 9 horas. Ir y venir a Brasil significa pasar casi un día entero en un avión, y hay que sumar varias horas más en caso de despegar de Monterrey, Torreón o Tijuana.

Tiempo de vuelo desde la Ciudad de México

Bogotá, Colombia: 4 horas 30 minutos

4 horas 30 minutos Lima, Perú: 5 horas 45 minutos

5 horas 45 minutos Quito, Ecuador: 4 horas 30 minutos

4 horas 30 minutos Caracas, Venezuela: 4 horas 30 minutos

4 horas 30 minutos Santiago, Chile: 8 horas 15 minutos

8 horas 15 minutos Sao Paulo, Brasil: 9 horas 30 minutos (no hay vuelo directo a Rio de Janeiro)

9 horas 30 minutos (no hay vuelo directo a Rio de Janeiro) Buenos Aires, Argentina: 9 horas

La cuestión de las eliminatorias mundialistas

La FIFA todavía no ha anunciado el formato para el Mundial del 2030, que se disputará mayormente en España y Marruecos, pero se disputará un partido ‘inaugural’ en Argentina, Uruguay y Paraguay. Se espera que se aumente la cantidad de equipos, de 48 a 64, lo que aumentaría las plazas para las confederaciones.

Para el Mundial del 2026, la Conmebol pasó de cuatro boletos directos a seis, con uno más para el repechaje. Esta cifra podría ser todavía mayor para 2030, ya que sus tres países sede ya tienen su boleto (Argentina, Uruguay y Paraguay), lo que dejaría cupos adicionales para otros siete países (ocho, si México se suma). Ninguna confederación tuvo menos boletos para la última justa mundialista, ni siquiera la Concacaf por ser sede (pasó de tres a seis: los tres anfitriones y otro tanto definido en las eliminatorias). De repetirse algo similar, Conmebol tendría siete plazas para 11 equipos, por lo que el riesgo de no asistir a la justa mundialista sería menor que si esto se hubiera hecho previo a Qatar 2022, cuando había 4.5 boletos.

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