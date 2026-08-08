La Leagues Cup, la cuenta pendiente de Cruz aZUL

El club ha obtenido seis títulos oficiales, destacando el campeonato Guardianes 2021 que puso fin a una sequía de 23 años

Cruz Azul busca el título de la Leagues Cup | Imago 7

La gestión de Víctor Manuel Velázquez al frente de Cruz Azul ha marcado una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club. Después de años de altibajos deportivos, la institución recuperó el protagonismo que la caracterizó durante otras épocas y volvió a instalarse entre los equipos más competitivos de México y la CONCACAF.

Los resultados respaldan el proyecto. Desde su llegada, La Máquina ha levantado seis títulos oficiales, consolidando un modelo deportivo que ha dado estabilidad y continuidad a la institución. Con resultados, está administración hace olvidar los números de Guillermo Álvarez Cuevas.

El primer gran logro llegó con el campeonato del Guard1anes 2021 de la Liga MX (Ante Santos Laguna), una conquista histórica que puso fin a una espera de más de 23 años sin coronarse en el futbol mexicano. A partir de ese momento comenzó una etapa ganadora que incluyó el Campeón de Campeones 2021 y la Supercopa de la Liga MX 2022. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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