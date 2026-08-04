La MLS arma su constelación para enfrentar a los mexicanos en Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 reunirá a nuevas figuras de la MLS frente a los clubes mexicanos

Las estrellas de la MLS en la Leagues Cup | Reuters

La Liga MX tendrá nuevos desafíos en la Leagues Cup 2026, donde varios clubes de la MLS llegarán reforzados con figuras de trayectoria internacional. Thomas Müller encabeza al Vancouver Whitecaps, Robert Lewandowski aparece como referente del Chicago Fire y Antoine Griezmann liderará al Orlando City durante la primera fase del torneo.

Vancouver se medirá con Atlante, Juárez y Tigres; Chicago enfrentará a Necaxa, Santos y Cruz Azul; mientras Orlando City chocará con Monterrey, León y Atlético de San Luis. También estarán Casemiro con Inter Miami, además de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, en una edición donde los equipos mexicanos buscarán terminar con tres títulos consecutivos de la MLS. LEE LA NOTA COMPLETA

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