Monterrey vs Orlando City en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 1

Rayados espera llegar lejos en el torneo binacional. Arranca su participación enfrentando al Orlando City de Antoine Griezmann

Los norteños, por una presentación positiva en el certamen

Monterrey comenzará su participación en la Leagues Cup 2026 con una visita al Orlando City en el Inter&Co Stadium. El conjunto regiomontano llega después de vencer 2-0 al Atlas en la jornada 3 del Apertura 2026, resultado que le permitió alcanzar seis puntos y ubicarse en el tercer lugar de la clasificación de la Liga MX.

Orlando City afrontará el encuentro tras perder 3-2 ante New York Red Bulls. El equipo de Florida intentó reaccionar durante el cierre, pero no logró rescatar el empate. Ahora buscará aprovechar la localía para iniciar con tres puntos la fase de grupos frente a la escuadra norteña, ahora comandada por Matías Almeyda.

El partido presenta a dos equipos con capacidad para generar ocasiones, pero que también han permitido espacios durante sus encuentros recientes. Monterrey buscará controlar el mediocampo mediante Óliver Torres y Orbelín Pineda, mientras Orlando intentará aprovechar la velocidad de sus atacantes y el respaldo de su afición.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Monterrey vs Orlando City de la Leagues Cup 2026

El partido entre Orlando City y Monterrey se disputará el miércoles 5 de agosto de 2026 en el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y las 19:30 horas del Este de Estados Unidos.

La transmisión estará disponible en México y Estados Unidos mediante MLS Season Pass, servicio integrado en la plataforma Apple TV. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo A de la Leagues Cup 2026.

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario en México: 17:30 horas

Horario en Estados Unidos: 19:30 horas del Este

Estadio: Inter&Co Stadium

Transmisión: MLS Season Pass

Rayados intentará trasladar al torneo binacional el funcionamiento que mostró ante Atlas, partido que resolvió con goles de Diego Rossi y Lucas Ocampos. Orlando, por su parte, buscará corregir los errores que permitieron la derrota frente a los Red Bulls.

Alineaciones probables del Monterrey vs Orlando City para la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Matías Almeyda podría mantener la estructura utilizada durante el inicio del Apertura 2026. Monterrey se perfila para jugar con tres defensores, cinco elementos en el mediocampo y dos atacantes, con Diego Rossi y Hugo Cuypers como referencias.

Alineación probable de Monterrey: Luis Cárdenas; Daniel Aceves, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo; Luca Orellano, Óliver Torres, Jesús Corona, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos; Diego Rossi y Hugo Cuypers.

La presencia de Orbelín Pineda dependerá de su evolución después de la herida que sufrió durante el encuentro frente al Atlas. El mediocampista recibió atención médica y fue sustituido en el segundo tiempo, por lo que el cuerpo técnico deberá revisar su estado antes de confirmar el once.

Orlando City podría presentarse con una línea de cuatro defensores y dos delanteros. Maxime Crépeau ocuparía la portería, mientras Iván Angulo y Tiago participarían en la generación de juego. Finalmente, las esperanzas de ataque estarán depositadas en el flamante refuerzo, Antoine Griezmann.

Alineación probable de Orlando City: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, David Brekalo, Robin Jansson, Adrián Marín; Iván Angulo, Brian Ojeda, Tiago; Justin Ellis y Antoine Griezmann.

La Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Monterrey vs Orlando City

El encuentro marcará el primer enfrentamiento oficial entre Monterrey y Orlando City, por lo que no existen antecedentes directos entre ambos clubes. El partido también representará el estreno de Rayados en esta edición del torneo y la primera oportunidad para medir su plantilla frente a uno de los equipos de la Conferencia Este de la MLS.

Monterrey llega con dos victorias y una derrota en sus tres partidos del Apertura 2026. Venció 3-2 a Santos Laguna, perdió 2-1 frente a Necaxa y se recuperó con el triunfo 2-0 sobre Atlas en el Estadio Jalisco.

Últimos cinco partidos de Monterrey:

Atlas 0-2 Monterrey

Necaxa 2-1 Monterrey

Monterrey 3-2 Santos Laguna

Monterrey 3-0 Santos Laguna

Monterrey 2-1 Puebla

Orlando City acumula resultados con marcadores amplios durante sus compromisos recientes. Antes de caer 3-2 ante New York Red Bulls, venció 1-0 a Nashville y goleó 4-0 a San Jose.

Últimos cinco partidos de Orlando City:

New York Red Bulls 3-2 Orlando City

Orlando City 1-0 Nashville

San Jose 0-4 Orlando City

Cincinnati 6-2 Orlando City

Orlando City 4-1 Atlanta

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