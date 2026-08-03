Marquense vs Municipal en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marquense y Municipal por la segunda jornada del Torneo Clausura de Guatemala.

Marquense Municipal, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Marquense vs Municipal! Ambos equipos se enfrentan por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en el estadio Marquesa de la Ensenada. Los locales buscarán recuperarse tras un debut sin puntos, mientras que el vigente campeón intentará enlazar su segunda victoria consecutiva para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Marquense afronta este compromiso luego de perder 3-1 ante Antigua GFC en la primera fecha del campeonato. El equipo occidental consiguió descontar en el segundo tiempo gracias a Arturo Ledesma, aunque no pudo evitar la derrota. Ahora tratará de aprovechar la localía para sumar sus primeras unidades y cambiar la imagen mostrada en el estreno del torneo.

Municipal llega con confianza después de comenzar la defensa del título con un triunfo por 2-0 sobre Deportivo Mixco. El conjunto escarlata resolvió ese encuentro con goles de César Archila y Cristian Hernández, resultado que le permitió iniciar el Apertura 2026 con tres puntos. En esta segunda presentación, el equipo dirigido por Mario Acevedo buscará mantener el buen rendimiento y seguir entre los protagonistas del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Municipal hoy domingo 2 de agosto de 2026?

El encuentro entre Marquense y Municipal será el domingo 2 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes del Marquense vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Municipal:

18 de abril de 2026 | Marquense 1-3 Municipal | Torneo Clausura

28 de febrero de 2026 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Marquense 0-2 Municipal | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Municipal 3-0 Marquense | Torneo Apertura

11 de mayo de 2025 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura

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