Toluca vs Monterrey: la final que terminará con el dominio reciente de la MLS en Leagues Cup

Diablos y Rayados llegan a este encuentro con un título inédito en juego y dos entrenadores argentinos frente a frente

Mohamed y Almeyda se verán las caras por un título internacional | Claro Sports

La Leagues Cup 2026 tendrá un campeón de la Liga MX. Toluca y Monterrey se enfrentarán este domingo 6 de septiembre por el título, después de superar a León y América, respectivamente, en unas semifinales que estuvieron integradas exclusivamente por clubes mexicanos. Será, además, el primer enfrentamiento entre Diablos y Rayados dentro de esta competencia.

El partido representa una oportunidad para que cualquiera de los dos clubes coloque por primera vez su nombre en el palmarés del torneo. Desde el inicio de la etapa actual de Leagues Cup, los campeones habían procedido de la MLS, por lo que el resultado de la final garantizará el primer título mexicano en el actual formato.

¿Cómo llegan Toluca y Monterrey a la final?

Toluca consiguió su boleto después de superar 2-0 al León en las semifinales, con anotaciones de Federico Pereira y Federico Viñas. Los Diablos acumulan dos partidos consecutivos de eliminación directa sin recibir gol, pues también derrotaron 2-0 al Austin FC en los cuartos de final. En sus cinco compromisos más recientes registran cuatro victorias y un empate.

La ofensiva del equipo de Antonio Mohamed ha repartido sus anotaciones durante el semestre. Federico Viñas encabeza al Toluca con cinco goles, mientras Helinho suma cuatro y Alexis Vega registra tres.

Monterrey obtuvo la clasificación mediante una ruta distinta. Rayados igualó 2-2 contra América en tiempo reglamentario y posteriormente convirtió sus cinco cobros en la tanda de penales, en la que Alan Cervantes falló el cuarto disparo de las Águilas. Diego Rossi y Lucas Ocampos anotaron durante los 90 minutos para el conjunto de Matías Almeyda.

Una constante de Monterrey durante esta Leagues Cup ha sido su producción en los cierres de partido. El equipo regiomontano marcó goles en los minutos finales contra Orlando City, Inter Miami, Nashville y Chicago Fire, antes de la semifinal ante América. En el semestre, Hugo Cuypers y Lucas Ocampos aparecen como sus máximos anotadores con cinco tantos cada uno; Diego Rossi suma cuatro y Orbelín Pineda, tres.

Toluca llega con ventaja en los enfrentamientos recientes ante Monterrey

El antecedente inmediato favorece al conjunto mexiquense. Toluca ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos frente a Monterrey, aunque ambos equipos nunca se habían cruzado en Leagues Cup. Desde el establecimiento de los torneos cortos en 1996, registran 70 partidos entre sí, con 26 triunfos de Toluca, 19 de Rayados y 25 empates.

Jugadores de Toluca tras el triunfo ante León | Imago7

Existe también un antecedente entre ambas instituciones por un campeonato de Liga MX. Toluca y Monterrey disputaron la final del Apertura 2005, serie que terminó con el título para los Diablos. Más de dos décadas después vuelven a encontrarse en un partido por un trofeo, ahora dentro de una competencia entre clubes de México y Estados Unidos.

Matías Almeyda vs Antonio Mohamed: ¿cómo está el historial entre ambos técnicos?

La final también significará el reencuentro de Antonio Mohamed y Matías Almeyda en los banquillos. Los entrenadores argentinos se han enfrentado siete veces en México y el balance favorece al actual técnico de Monterrey, quien suma cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Los equipos de Almeyda marcaron 12 goles en esos encuentros, por 11 de los dirigidos por Mohamed.

Mohamed ha llevado al Toluca a grandes éxitos | Imago 7

Los primeros enfrentamientos ocurrieron cuando Almeyda dirigía a Chivas y Mohamed estaba al frente de Monterrey. El actual entrenador de Toluca no consiguió derrotarlo en sus primeros cinco cruces, periodo que incluyó partidos de Liga MX y una semifinal de Copa MX. Guadalajara ganó el primer duelo 2-1 durante el Apertura 2015 y posteriormente volvió a imponerse en los dos torneos siguientes.

La tendencia cambió en el Apertura 2017. Monterrey consiguió entonces el primer triunfo de Mohamed frente a Almeyda con marcador de 4-1 y volvió a derrotar a Chivas 2-1 en el siguiente torneo. La final de Leagues Cup será su octavo enfrentamiento y el primero con Mohamed al frente de Toluca y Almeyda como entrenador de Rayados.

Toluca y Monterrey buscan su primer título de Leagues Cup

La definición colocará frente a frente a dos equipos que llegan con trayectorias distintas dentro del torneo, pero con el mismo objetivo. Toluca intenta añadir la Leagues Cup a los títulos obtenidos bajo el mando de Mohamed, mientras Almeyda disputa su primera final desde que asumió el proyecto de Monterrey. Para Rayados también representa su primera aparición en el partido por el campeonato de esta competencia.

El título quedará en manos de un representante de la Liga MX después de una edición en la que los cuatro semifinalistas fueron mexicanos.

¿Cuándo y dónde se juega la final Toluca vs Monterrey de la Leagues Cup 2026?

La definición se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, el domingo 6 de septiembre. El silbatazo inicial está programado para las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Apple TV, Imagen TV y TUDN, así como en el minuto a minuto de Claro Sports.

La actividad en Houston comenzará antes con el encuentro por el tercer lugar entre León y América. La final cerrará una doble cartelera que concentrará a los cuatro semifinalistas de la Liga MX en la misma sede, luego de que el torneo quedara sin representantes de la MLS desde la ronda anterior.

El ganador de la Leagues Cup recibe un lugar directo en los octavos de final de la edición 2027 de la Concachampions, aunque tanto Toluca como Monterrey ya tienen asegurada su participación por otras vías.

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