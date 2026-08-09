¡La Fiera ruge! León remonta al Orlando City y mantiene su paso perfecto en la Leagues Cup

El conjunto esmeralda comenzó abajo en el marcador, pero dio vuelta al partido durante la segunda mitad en Orlando

Juan Guevara durante celebración tras gol de León | REUTERS

León mantiene su marcha perfecta en la Leagues Cup 2026. El conjunto esmeralda remontó para vencer 2-1 al Orlando City como visitante, resultado con el que sumó un nuevo triunfo dentro del torneo binacional. Juan Guevara y Daniel Arcila marcaron los goles del equipo mexicano, después de que Marco Pasalic adelantara al cuadro de la MLS durante la primera mitad.

El partido comenzó con oportunidades en ambas porterías. Orlando City buscó generar peligro alrededor de Antoine Griezmann, quien probó con disparos desde fuera del área y también participó como encargado de los servicios a balón parado. León respondió con aproximaciones de Daniel Arcila, Fernando Beltrán y Sebastián Santos, aunque el marcador permaneció sin goles durante los primeros 37 minutos.

La ventaja local apareció al minuto 38. Orlando recuperó el balón y desarrolló un contragolpe que terminó con Tyrese Spicer habilitando a Marco Pasalic, quien recibió fuera del área y sacó un disparo de izquierda que terminó por el costado derecho de la portería. El 1-0 obligó a León a buscar el empate antes del descanso, pero Maxime Crépeau respondió ante los intentos de Jordi Cortizo y Arcila.

León salió con mayor presencia ofensiva durante los primeros minutos del complemento. Daniel Arcila generó dos remates consecutivos al 48 y Rodrigo Echeverría tuvo otra aproximación poco después, hasta que la presión mexicana produjo el empate. Al minuto 54, Jordi Cortizo cobró una falta con un centro al área y Juan Guevara apareció cerca de la portería para conectar de cabeza y establecer el 1-1.

El empate modificó el desarrollo del encuentro y permitió que el equipo mexicano continuara buscando espacios en territorio rival. Orlando realizó ajustes desde el banquillo, mientras León mantuvo a Arcila como una de sus principales referencias ofensivas. La jugada decisiva llegó al minuto 72, cuando Iván Moreno encontró a Arcila dentro del área y el atacante definió de izquierda, por abajo y junto al poste, para completar la remontada 2-1.

Después del segundo tanto, el cuerpo técnico de León realizó tres modificaciones consecutivas. Alfonso Alvarado, Bryan Colula y Luis Valadez ingresaron por Jordi Cortizo, Iván Moreno y Rodrigo Echeverría, mientras Christopher Mora reemplazó posteriormente al propio Arcila. Orlando respondió con Daryl Dike y buscó adelantar líneas, con Griezmann participando nuevamente desde fuera del área y en los servicios a pelota parada.

El conjunto estadounidense tuvo una de sus últimas aproximaciones al minuto 81, cuando Griezmann disparó desde fuera del área, pero su intento fue rechazado por la defensa de León. Orlando todavía consiguió un tiro de esquina al 89, aunque no logró convertirlo en el empate. Del otro lado, Alfonso Alvarado buscó sentenciar el encuentro con un remate desde media distancia, pero su disparo salió por un costado.

El silbatazo final confirmó el 2-1 de León sobre Orlando City y extendió el arranque perfecto del conjunto mexicano en la Leagues Cup 2026. La Fiera volvió a sumar una victoria después de iniciar el torneo con triunfo y se mantiene con paso ideal tras sus primeros dos compromisos, ahora con una remontada conseguida como visitante gracias a los goles de Juan Guevara y Daniel Arcila.

Orlando City vs León: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Orlando City vs León y a qué hora juegan? El partido entre Orlando City y León se disputa este sábado 8 de agosto a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. La transmisión estará disponible a través de Apple TV. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Orlando City vs León Los dos técnicos echarán mano de los mejores jugadores que tengan disponibles para intentar sumar otros tres puntos. Orlando City: Maxime Crépeau, Griffin Dorsey, David Brekalo, Robin Jansson, Bernardo Rhein, Luis Otávio, Eduard Atuesta, Iván Angulo, Tiago, Tyrese Spicer, Antoine Griezmann y Justin Ellis. León: Jordan García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas, José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Jordi Cortizo y Díber Cambindo. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Orlando City vs León, según la IA? La proyección de la inteligencia artificial para este encuentro, basada en localía, resultados de la primera jornada, producción reciente y planteles disponibles, coloca a Orlando City con una ligera ventaja sobre León, aunque el escenario apunta a un partido con poca diferencia entre ambos equipos. Con esos elementos, la IA ve el triunfo de Orlando City 2-1 sobre León. Orlando City vs León, en vivo Todo listo para el partido entre Orlando City y León, en el que será su segundo compromiso de la Leagues Cup 2026, en el Inter&Co Stadium de Florida. La Fiera llega con tres puntos después de derrotar 1-0 al Nashville SC, mientras que el conjunto de la MLS también comenzó el torneo con victoria tras imponerse 2-1 a Monterrey. El encuentro representa una oportunidad para que los dos clubes den un paso en la pelea por los puestos que llevan a los cuartos de final. El formato de la Leagues Cup establece que los cuatro mejores equipos de la tabla de Liga MX y los cuatro mejores de la clasificación de MLS avanzan a la fase eliminatoria, por lo que cada punto puede modificar el panorama durante esta fase inicial. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

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