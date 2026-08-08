Día de los Abuelos 2026 en México: ¿Cuáles son los descuentos que podrás obtener con tu credencial INAPAM?

La credencial INAPAM permite acceder a descuentos en salud, transporte, alimentación, cultura y otros servicios durante todo el año

Día de los Abuelos 2026 y los descuentos que ofrece la credencial INAPAM. | Reuters

El Día de los Abuelos se celebra en México el próximo viernes 28 de agosto de 2026, una fecha que también coincide con la conmemoración nacional dedicada a las personas adultas mayores. Además de las reuniones familiares que suelen acompañar esta jornada, quienes cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden aprovechar una serie de descuentos disponibles durante todo el año.

Los beneficios no corresponden a una promoción exclusiva por el Día de los Abuelos. El Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM incluye convenios con prestadores de servicios de todo México en rubros como alimentación, salud, transporte, educación, cultura, asesoría legal, vestido, hogar, predial y agua. Cada establecimiento o autoridad determina el porcentaje aplicable, por lo que es necesario revisar las condiciones antes de hacer una compra o contratar un servicio.

¿Cuándo se festeja el Día de los Abuelos en México y por qué?

En México, el Día de los Abuelos se conmemora cada 28 de agosto. Para 2026, la celebración caerá en viernes. Aunque popularmente se conoce bajo ese nombre, las instituciones públicas utilizan también la denominación Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, debido a que la fecha no se limita a quienes tienen nietos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, desde 1998 se conmemora en México el 28 de agosto como Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. La fecha busca reconocer su papel dentro de la sociedad y promover el ejercicio de sus derechos.

El Consejo Nacional de Población señala que las primeras celebraciones dedicadas a las personas adultas mayores se realizaron en la Ciudad de México en 1983 y posteriormente en Monterrey. A partir de 1998, el 28 de agosto se estableció como una conmemoración en todo el país.

La fecha sirve además para poner sobre la mesa temas relacionados con salud, inclusión, seguridad social, participación y protección de derechos. El Gobierno de México señala que esta jornada busca promover una cultura de respeto y cuidado hacia las personas mayores.

La celebración cobra relevancia ante el cambio demográfico del país. El INAPAM, con datos de las proyecciones de CONAPO, reportó en 2026 que en México existen más de 17.1 millones de personas adultas mayores, equivalentes a cerca del 12.8 por ciento de la población.

Día de los Abuelos en México 2026: ¿Qué descuentos pueden obtener con tu credencial INAPAM?

Las personas que ya cumplieron 60 años pueden tramitar de forma gratuita su credencial INAPAM y utilizarla para acceder a los convenios que mantiene el instituto con comercios, prestadores de servicios y autoridades de distintas entidades del país.

El Directorio de Beneficios 2026 reconoce siete grandes rubros en los que pueden encontrarse descuentos:

Alimentación: establecimientos y negocios relacionados con alimentos.

establecimientos y negocios relacionados con alimentos. Salud: servicios médicos y establecimientos afiliados, que pueden incluir consultas, ópticas, laboratorios o farmacias.

servicios médicos y establecimientos afiliados, que pueden incluir consultas, ópticas, laboratorios o farmacias. Transporte: prestadores que cuentan con acuerdos para ofrecer tarifas preferenciales.

prestadores que cuentan con acuerdos para ofrecer tarifas preferenciales. Educación, recreación y cultura: espacios educativos, actividades culturales y servicios recreativos.

espacios educativos, actividades culturales y servicios recreativos. Asesoría y servicios legales: despachos y prestadores incluidos dentro del directorio del INAPAM.

despachos y prestadores incluidos dentro del directorio del INAPAM. Predial y agua: descuentos disponibles en municipios y entidades donde existen convenios.

descuentos disponibles en municipios y entidades donde existen convenios. Vestido y hogar: establecimientos afiliados relacionados con ropa y productos o servicios para el hogar.

La lista de establecimientos no es igual en todo México. Los descuentos, porcentajes y condiciones dependen de cada prestador de servicios, estado o municipio. Por esta razón, no existe una tarifa general que pueda aplicarse en todos los negocios por el simple hecho de presentar la tarjeta. Infobae señala que el directorio contempla desde alimentación y supermercados hasta farmacias, servicios médicos, laboratorios, ópticas, restaurantes, hoteles y transporte terrestre.

En el caso del predial y el agua, los beneficios también cambian de acuerdo con las reglas de cada autoridad local. El INAPAM mantiene un directorio específico para este rubro, por lo que contar con la credencial no significa que exista el mismo porcentaje de descuento en todos los municipios.

Lo mismo ocurre con transporte, salud y establecimientos comerciales. El instituto publicó en julio de 2026 actualizaciones de sus directorios para alimentación, asesoría legal, educación y cultura, predial y agua, salud, transporte, vestido y hogar, por lo que la recomendación es consultar la versión más reciente antes de utilizar el beneficio.

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